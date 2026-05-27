國統局︰內地4月規模以上工業企業利潤按年增24.7%

國家統計局公布，今年首4個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額2.44萬億元（人民幣‧下同），按年增長18.2%。單計4月份，規模以上工業企業利潤按年增長24.7%。



首4月，國有控股企業實現利潤總額8,271.5億元，按年增長17.1%；股份制企業實現利潤總額1.88萬億元，增長24%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額5,422.4億元，增長2.3%；私營企業實現利潤總額6,511.4億元，增長23.7%。

採礦業實現利潤總額3,618.4億元，按年增長26%；製造業實現利潤總額1.8萬億元，增長20.4%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額2,720.1億元，下降1.9%。

中國經濟・中國工廠・中國廠房・中國經濟增長・中國製造・中國製造業：2024年5月16日，中國安徽省合肥市協鑫集成科技股份有限公司一家工廠內，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（China Daily via REUTERS）

首4個月收入近45萬億元

期內，規模以上工業企業實現營業收入44.89萬億元，按年增長5.2%；營業收入利潤率爲5.43%，按年提高0.60個百分點。

4月底，規模以上工業企業資產總計192.07萬億元，按年增長5.5%；負債合計111.39萬億元，增長5.9%；資產負債率為58%，按年上升0.2個百分點。

內地規模以上工業企業，在今年首4個月利潤增長較快。（新華社）

國家統計局工業司首席統計師于衞寧表示，總體看，首4月規模以上工業企業利潤較快增長。但也要看到，外部形勢複雜多變，國內供强需弱矛盾仍較突出，部分企業生產經營困難。下階段，要落實國務院决策部署，強化宏觀政策調節，持續擴大內需、優化供給，進一步做強國內大循環，做優國內國際雙循環，推動工業經濟持續健康發展。