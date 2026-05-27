美股｜道指早段曾漲逾300點　納指走軟　油價最新約跌3%

投資者等待中東談判進展，美股周三（5月27日）早段個別發展，道指最多曾漲逾300點，納指及標指走軟。另外，油價回落，最新約跌3%。



圖為2026年1月21日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

道指最新報50,713點，漲252點或0.50%；納指最新報26,635點，跌20點或0.08%；標普500指數現7,519點，目前無升跌。

重磅科技股方面，Nvidia跌2.20%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla漲2.42%、蘋果公司（Apple）升1.31%；Amazon升1.85%、

另外，前一天飆近兩成的美光科技（Micron Technology）多維持漲勢，目前升1.53%。

2024年6月4日，英偉達（Nvidia）Blackwell GPU在台灣台北舉行的電腦展上展出。（Reuters）