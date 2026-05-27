美股｜道指早段曾漲逾300點 納指走軟 油價最新約跌3%
撰文：蕭通
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投資者等待中東談判進展，美股周三（5月27日）早段個別發展，道指最多曾漲逾300點，納指及標指走軟。另外，油價回落，最新約跌3%。
本港時間5月27日
【22:50】Nvidia跌逾2% Tesla升逾2%
道指最新報50,713點，漲252點或0.50%；納指最新報26,635點，跌20點或0.08%；標普500指數現7,519點，目前無升跌。
重磅科技股方面，Nvidia跌2.20%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla漲2.42%、蘋果公司（Apple）升1.31%；Amazon升1.85%、
另外，前一天飆近兩成的美光科技（Micron Technology）多維持漲勢，目前升1.53%。
【22:46】油價約跌3% Bitcoin跌至7.5萬美元
油價下跌，紐約原油期貨現時每桶90.54美元，跌3.35美元或3.57%。倫敦布蘭特期油每桶報93.93美元，跌2.74美元或2.83%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,016.23美元、24小時內跌逾2%。
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