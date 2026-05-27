美股｜道指高收182點　三大指數同創新高　油價跌逾5%

投資者憧憬美伊達成協議，美股周三（5月27日）上揚。在醫療保健股和消費類股帶動下，道指最多曾漲368點，至收市仍升182點，創下歷史新高。納指及標指微升，同創收市新高。這也是去年10月以來，三大指數首次同創收市新高紀錄。另外，國際油價大幅回落，至收市跌逾5%，其中紐約期油跌穿每桶90美元。



圖為2026年1月21日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間5月28日

【04:15】Tesla升1.5% 美光科技再升3.6% Nvidia跌1%

道指收市報50,644.28點，升182.60點或0.36%；納指收報26,674.73點，漲18.55點或0.07%；標普500指數收報7,520.36點，升1.24點或0.02%。

重磅科技股方面，Amazon漲2.47%、Tesla升1.56%、蘋果公司（Apple）升0.82%；AI晶片龍頭Nvidia跌1.05%、微軟挫0.81%。

另外，前一天造好的晶片股表現不一。前一日飆近兩成的美光科技（Micron Technology）維持漲勢，至收市漲3.63%；高通（Qualcomm）跌6.20%、Intel跌1.42%。

【04:05】中概股指數收漲1.05%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.05%。其中，阿里巴巴ADR跌1.33%。

2024年6月4日，英偉達（Nvidia）Blackwell GPU在台灣台北舉行的電腦展上展出。（Reuters）

【03:38】油價跌逾5% 美元兌日圓徘徊159

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報88.68美元，跌5.21美元或5.55%。倫敦布蘭特期油收報94.29美元，跌5.29元或5.31%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.20，漲0.04%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.51，漲0.11%。

【03:36】現貨金價失守4500美元 Bitcoin跌穿7.5萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新4,453.49美元，跌54.07美元或1.20%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報74,909.11美元、24小時內跌逾1%。

【03:35】恒指夜期收報25,259點 低水69點

恒指夜市期指收報25,259點，跌6點，較恒指收市25,328點，低水91點，成交14,499張。

2025年9月10日，圖為加密貨幣比特幣（Bitcoin）的照片。（Reuters）

本港時間5月27日

【22:50】Nvidia跌逾2% Tesla升逾2%

道指最新報50,713點，漲252點或0.50%；納指最新報26,635點，跌20點或0.08%；標普500指數現7,519點，目前無升跌。

重磅科技股方面，Nvidia跌2.20%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla漲2.42%、蘋果公司（Apple）升1.31%；Amazon升1.85%、

另外，前一天飆近兩成的美光科技（Micron Technology）多維持漲勢，目前升1.53%。

【22:46】油價約跌3% Bitcoin跌至7.5萬美元

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶90.54美元，跌3.35美元或3.57%。倫敦布蘭特期油每桶報93.93美元，跌2.74美元或2.83%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,016.23美元、24小時內跌逾2%。