中東及東盟外再增新朋友？　貿發局 ︰港商可捕捉中亞機遇

貿發局發布關於中亞機遇的市場研究更新，貿發局研究總監龐溟表示，港商可在連接中亞物流方面捕捉機遇，例如物流倉儲、供應鏈網絡等。同時，也可以在貸款、上市及貿易融資等方面，提供金融及專業服務等。



港商可在物流及金融服務等方面捕抓機遇

相較近年港府主力推動拉近與中東及東盟關係，望在中美貿易戰及地緣政治下結交這些「新朋友」，但目前中東局勢未穩，對於為何此時發布相關研究更新，貿發局研究部環球市場首席經濟師曾詩韻表示，其實貿發局自2018年起已開始研究中亞，而中亞相較中東及東盟的優勢主要在於其地理位置，較中東及東盟更為接近歐洲，故此相應運輸成本也會較低。

圖為2024年6月9日，聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF2024）舉行期間，烏茲別克的國旗飄揚。（Getty Images）

她又指出，當中中亞第二大經濟體烏茲別克，為中亞人口最多國家，達3,820萬人，多為年輕人口，擁有人口紅利，當地並正推動工業發展，輕工業如紡織、皮革及製鞋等，工資成本也會較部分東盟國家如柬埔寨更低。該國政府已建立多個經濟特區，目標為在明年底前加入世界貿易組織。在至2030年，當地政府目標出口額能較目前翻倍至450億美元，而GDP增至1,600億美元，人均收入達4,000美元。

烏茲別克斯坦推動輕工業 工資成本較東盟如柬埔寨更低

至於中亞最大經濟體哈薩克，經濟規模達3,027億美元，發展會相對成熟，也是目前中亞中中國最大貿易夥伴。當地相較其他中亞國家，與香港也有更多金融合作，包括當地發展銀行去年9月在港發行20億元人民幣點心債，為首個中亞官方機構發行人民幣債券。而當地國有企業也在10月發行12.5億元人民幣點心債。同時，在當地投資的中資企業也在港及當地市場完成雙重上市。

2025年6月17日，中國國家主席習近平在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）出席第二屆中國-中亞峰會，並與中亞五國元首集體合影。（新華社）

至於中國內地投資方面，中亞是內地企業「出海」合適目的地。哈薩克及烏茲別克均為內地企業「出海」中亞的成熟目的地，具中國投資往績。根據歐亞開發銀行報告，截至2025年中，哈薩克斯坦已佔中國內地對中亞地區直接投資存量的超過30%，投資範疇涵蓋天然資源、基礎設施、製造業等多個重要領域。

至於烏茲別克，中國也是其主要投資來源地，涉及新能源、化工、紡織、礦產、農業、製造業及工業園區等多元化行業。香港作為內地企業「出海」首選平台，正可發揮橋樑作用，協助相關企業以香港為起點，對接專業服務夥伴，更高效地開拓及深化兩地市場，發掘更多商機。