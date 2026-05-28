騰訊︰將加強與內地芯片廠商合作　下半年續拓海外可用區

騰訊（0700）於香港首度舉辦「Tencent Cloud Day Hong Kong」，集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群首席執行官湯道生表示，香港是金融、科技與人才的匯集之地，同時公司自身亦深耕AI，目前在遊戲與廣告領域，AI已經貢獻了超過20%的營收增長。



而問及關鍵的芯片購買及使用問題，湯道生表示，一直與國際廠商有長期的合作關係，且都會加強與內地廠商的合作，官方非常支持引進海內外的芯片產品。



官方支持引進海內外各類芯片 元寶暫無2C商業化計劃

問及是否獲准購買英偉達Nvidia H200芯片，湯道生表示，一直與國際廠商有長期的合作關係，包括Nvidia（美：NVDA）、AMD（美：AMD）、Intel（美：INTC）等，同時也與內地廠商保持更緊密的合作，官方非常支持引進海內外的芯片產品，但就未可答復具體的芯片型號。

在算力分配方面，他則指出，下半年會有更多的資源服務商業化的客戶，包括車企、泛互聯網公司等。對於自家熱門AI應用元寶，湯道生指出，元寶暫時沒有2C的商業化計劃，但未來會繼續接入其他的應用，類似於帶動電商服務的商業模式。

Chatbox難靠消費者變現 Token收費變現潛力更清晰

至於AI變現的問題，湯道生指出，從chatbox聊天機械人的角度看，競爭非常激烈，尤其是在內地市場，因此目前看不到有任何玩家，可以直接通過消費者端變現，需要過幾年才可以回頭看，前期還是需要多做準備，必須先和企業服務打通。

而在企業服務端，提升生產力的需求強勁，尤其是企業內部的高價值場景，例如騰訊自身的CodeBuddy等工具，本身就會消耗很多Token，對Token收費也是已有的商業模式，這也至少是目前可見的一個市場方向，變現潛力相對更為清晰。

下半年續拓海外可用區

騰訊雲高級副總裁楊寶樹則表示，會繼續拓展海外可用區，例如上半年就已經拓展至法蘭克福，預計在7、8、9月會在馬來西亞連開三個可用區，視乎時間安排，還希望陸續在韓國和泰國開設，甚至在今年底或明年加開至印尼。

他表示，無論是海外本地業務，還是中國出海業務都增長迅速，而香港市場亦都希望會有越來越多的智算資源落地。目前在香港市場六至七成的Token用於編碼coding，三至四成用於發展智能體Agent，另外一成則是用於媒體，例如拍片。

推WorkBuddy等三大新產品 強調港本土人才培育

公司今日推出三大新產品拓展AI版圖，其一為WorkBuddy，即作為代理式AI工作空間，協助用戶處理數據分析、內容創作等複雜任務，同時支持用戶通過Discord、Slack及Telegram等通訊軟件遙距操控。依現場所見，大學學生即可簡單學習後，通過其完成網頁製作。

其二為Design Miora，為一款原生創意工作室，且具備持久記憶功能，可保持視覺一致性。用戶可通過自然語言描述，Miora便可依次交付包括圖像、影片、3D元素等達到生產級別的材料包，製作周期可縮短至數小時。其三則為TokenHub，即騰訊雲的MaaS平台，可為開發者和企業提供單一的API存取閘道。

湯道生亦指出，騰訊不單押注香港市場的科技發展，同時非常關注本地的人才生態。財政司副司長黃偉綸致辭表示，政府正推行多管齊下措施積極提升全民的AI應用能力，很高興見到騰訊透過「騰訊雲黑客松」以及「WeTech Academy」等計劃，以企業AI的能力回應香港實際需求，推動「全民AI培訓」落地。