聯交所40周年　總部大翻新　主席唐家成預告將建金融博物館

撰文：黃文琪
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港交所（0388）今天（28日）舉行特備活動「連繫全球 引航未來」，慶祝聯交所成立並紮根交易廣場40周年，標誌著香港證券市場現代化的進程。

港交所主席唐家成出席慶祝活動時表示，40年前的1986年是港股發展的黃金年代，而著名的「珍寶海鮮舫」，正是香港經濟起飛、充滿活力的象徵。

香港交易所與國泰代表，連同香港聯合交易所1986年時任委員會成員胡經昌（右五）、立法會金融服務界議員李惟宏（右四）、財經事務及庫務局副秘書長何兆康（左五）及證券及期貨事務監察委員會執行董事梁仲賢（左四）一同合照。

40年前四所合一

他回顧，香港四家證券交易所（香港證券交易所、遠東交易所、金銀證券交易所及九龍證券交易所）於1986年正式合併，成為現在的香港聯合交易所。當時全新啟用的交易大堂既寬敞又現代化，在當年的亞洲金融圈引來震撼，當年大概無人敢想像，香港未來會發展成如今舉足輕重的國際金融中心。

交易廣場是當年香港四會合併後、為設立聯交所交易大堂而建的商業項目，並自此成為香港資本市場的核心樞紐，見證了金融基礎設施、產品創新及全球市場互聯互通等重大發展。交易大堂於1986年4月啟用，國泰亦在數周內上市，成為首家在聯交所上市的公司。2018年，交易大堂改建為香港金融大會堂，用於舉辦上市敲鑼儀式及金融峰會等活動。

唐家成預告將建立金融博物館

港交所於2025年宣布一項重大投資，購置交易廣場的部分商業空間及數層辦公樓層，以設立集團的永久總部。唐家成預告將翻新辦公室、面向公眾的區域及構建全新博物館。

港交所集團總法律顧問及集團首席可持續發展總監周冠英指出，未來的金融大會堂將增設全新的標誌性入口，並全面升級多媒體設施設備。

至於金融博物館，周冠英透露未來將全面調整定位，完整展示香港資本市場的過去、現在和未來發展路程。

港交所今天率先展示了部分提升項目的預覽圖，包括全新設計的香港金融大會堂入口及金融博物館，並公布於2026年10月舉辦攝影展覽，展示聯交所及交易廣場的歷史和發展歷程。

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