美股｜道指早段曾跌逾300點　油價最新升逾1%

美伊互相發動軍事攻擊，緊張局勢再度升級。美股周四（5月28日）早段個別發展，道指最多曾跌逾300點，目前跌幅收窄。



數據方面，美國商務部28日公布的修正數據顯示，2026年第一季度美國經濟增長1.6%，低於首次預估的2%。另外，美國新申領失業救濟人數按周增加5,000，增至21.5萬人，高於市場預期的21.1萬人；續領人數按周增加15,000，增至178.6萬人，也高於市場預期的178萬人。



圖為2026年4月2日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間5月28日

【22:50】IBM約升4% 微軟升近3%

道指最新報50,614點，跌30點或0.06%；納指最新報26,771點，升96點或0.36%；標普500指數現7,543點，升23點或0.31%。

重磅科技股方面，Nvidia跌0.13%、Amazon跌0.52%；IBM升3.98%、微軟升2.89%、蘋果公司（Apple）升0.23%。

圖為2009年9月8日，位於美國科羅拉多州的IBM廠房標誌。（Reuters）

【22:39】油價漲逾1% Bitcoin跌穿7.3萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶89.83美元，升1.15美元或1.30%。倫敦布蘭特期油每桶報93.33美元，漲1.08美元或1.17%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報72,800.02美元、24小時內跌逾2%。