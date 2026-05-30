路透︰政府擬予基金經理業績獎金免稅　吸引投資及財富管理人才

政府致力鞏固香港作為國際金融中心地位，《路透》引述市場參與者及熟悉相關計劃的消息人士透露，港府正在考慮對基金經理的業績獎金免稅，以吸引投資人才。



報道指，此項改革將使香港成為亞洲首個針對附帶權益（carried interest，即與投資表現掛鈎的積效分成）實施稅收優惠的主要金融中心，有望吸引頂尖財富管理人才和明星投資者來港落戶。

德勤併購稅務服務合夥人Eric Lam表示，業界對此反響熱烈，公司正積極與客戶溝通，探討如何做好最佳準備。香港正在考慮的這些變化將使其在業績分成稅的確定性方面領先於新加坡，並使其更接近杜拜。在杜拜，個人毋須繳納所得稅。

他補充道，德勤一直參與港府就這些提案進行的磋商，並最近在北京、上海和香港與資產管理公司舉辦了研討會。

去年股市暢旺多名基金經理獎金逾百萬美元

目前，香港對與投資回報掛鈎的績效獎金徵收最高達17%的稅。業界消息人士透露，受去年市場上漲推動，多名亞洲基金經理獲得逾100萬美元（約780萬元）的業績獎金，表現最佳者獎金甚至高達5,000萬美元（約3.9億元）以上，這使得稅收優惠極具吸引力。

財經事務及庫務局局長許正宇早前表示，現屆政府致力鞏固香港作為領先資產及財富管理中心的競爭優勢，政府將於6月就優化基金、單一家族辦公室和附帶權益優惠稅制向立法會提交立法建議，進一步提升稅制的競爭力，吸引更多基金及家族辦公室在香港成立及營運。