高盛料記憶體晶片需求緊張延至2028年　升SK海力士及三星目標價

高盛發表報告指，預期2027年傳統DRAM、NAND及HBM的供需狀況將比2026年更為緊張，且此緊張態勢將延續至2028年，這應有助於記憶體公司在未來至少數年內維持較高的盈利能力。



該行認為，市場尚未充分理解本輪記憶體上升週期的持續性，證據是多數記憶體類股的市值率仍僅處於中個位數。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟與韓國國旗在飄揚。（Reuters）

高盛將探討此輪周期與過去不同之處，主要重點包括：1）更高的需求能見度，來自於顯著的伺服器/AI組合擴張以及代理型AI的發展；2）受限的供給增長，因產能擴充較慢及較高的HBM換算比率；3）來自客戶更具約束力的長期協議及更高效的資本支出規劃。

料記憶體晶片仍求過於供

該行相信，這些因素將支撐需求持續超越供給，從而形成比過去更長的上行周期，該行預期甚至到2028年，DRAM/NAND/HBM都將處於供不應求的狀態。

該行將SK海力士的評價方法改為市盈率，並以9倍市盈率將12個月目標價上調至350萬韓圜，亦將三星電子12個月目標價上調至48萬韓圜，重申「買入」評級；基於對更高且更持久的NAND價格之最新觀點，將鎧俠評級上調至「買入」，12個月目標價為93,000日圓，相當於2028年3月底止財年的7.8倍P/E。