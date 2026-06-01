美股｜伊朗據報暫停與美溝通　道指早段跌逾200點　油價約升7%

消息指伊朗不滿以色列近期加強打擊黎巴嫩，將暫停與華府交換訊息，市場憂慮美伊和談前景，美股周一（6月1日）低開，道指早段跌逾200點。油價上揚，最新約升7%。



圖為2026年1月2日，美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳，擺有美國總統特朗普（Donald Trump）的相片。（Reuters）

本港時間6月1日

【22:43】Nvidia升4.5% ARM飆逾14% IBM升近9%

道指最新報50,830點，跌201點或0.40%；納指最新報26,987點，升14點或0.05%；標普500指數現7,575點，跌4點或0.06%。

重磅科技股方面，Nvidia宣布進軍個人電腦（PC）市場，與微軟（Microsoft）合作推出ARM架構RTX Spark PC晶片。Nvidia股價漲4.50%、微軟升2.49%、ARM漲14.39%。

受Nvidia發布超級晶片帶動，美光科技（Micron Technology）股價創盤中新高，最新漲6.24%。另外，高通（Qualcomm）股價跌7.13%、英特爾（Intel）挫3.80%、IBM最新飆7.94%。

2025年8月25日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌和電腦主板。（Reuters）

【22:36】油價約漲7% Bitcoin跌穿7.2萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶94.21美元，升6.85美元或7.84%。倫敦布蘭特期油每桶報97.39美元，漲6.27美元或6.88%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,430.01美元、24小時內跌逾2%。