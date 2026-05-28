美股｜道指收市漲24點　納指升0.91%　三大指數連續兩日破頂

消息指美伊已就延長停火60天達成諒解備忘錄，以便啟用伊朗核問題的談判。美股周四（5月28日）造好，道指繼早段最多曾跌329點後，至收市微升24點；納指則漲0.91%，三大指數連續第二個交易日破頂。



數據方面，美國商務部28日公布的修正數據顯示，2026年第一季度美國經濟增長1.6%，低於首次預估的2%。另外，美國新申領失業救濟人數按周增加5,000人，增至21.5萬人，高於市場預期的21.1萬人；續領人數按周增加15,000人，增至178.6萬人，也高於市場預期的178萬人。



圖為2026年4月2日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間5月29日

【04:28】Snowflake飆逾36% IBM及微軟飆3.5%

道指收市報50,668.97點，升24.69點或0.05%；納指收報26,917.47點，漲242.74點或0.91%；標普500指數收報7,563.63點，升43.27點或0.58%。

重磅科技股方面，微軟升3.47%、Amazon漲0.79%、AI晶片龍頭Nvidia漲0.78%、蘋果公司（Apple）升0.53%。

另外，雲端軟件商Snowflake與Amazon旗下雲科技AWS達成業務協議，股價飆36.48%。IBM升3.53%，為升幅最大道指成份股。

晶片股高通（Qualcomm）升4.24%、Marvell Technology 也漲3.09%；美光科技（Micron Technology）則輕微回吐0.53%。

多家零售企業公布季績後股價急升，連鎖百貨Kohl's股價飆20.42%、折扣零售商Dollar Tree漲17.87%、電子產品供應商Best Buy升15.79%。

【04:05】中概股指數收跌0.48%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.48%。其中，阿里巴巴ADR跌1.28%。

圖為2009年9月8日，位於美國科羅拉多州的IBM廠房標誌。（Reuters）

【03:55】油價個別發展 美元指數下跌

國際油價個別發展，紐約原油期貨每桶收報88.90美元，漲0.22美元或0.25%。倫敦布蘭特期油收報93.71美元，跌0.57元或0.62%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.02，跌0.19%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.26，跌0.15%。

【03:50】現貨金價重上4500美元 Bitcoin現報7.3萬美元

金價回升。現貨黃金每盎司最新4,500.21美元，漲43.75美元或0.98%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報73,332.04美元、24小時內跌逾2%。

【03:49】恒指夜期收報24,995點 低水11點

恒指夜市期指收報24,995點，升150點，較恒指收市25,006點，低水11點，成交15,909張。

2025年9月10日，圖為加密貨幣比特幣（Bitcoin）的照片。（Reuters）

本港時間5月28日

【22:50】IBM約升4% 微軟升近3%

道指最新報50,614點，跌30點或0.06%；納指最新報26,771點，升96點或0.36%；標普500指數現7,543點，升23點或0.31%。

重磅科技股方面，Nvidia跌0.13%、Amazon跌0.52%；IBM升3.98%、微軟升2.89%、蘋果公司（Apple）升0.23%。

【22:39】油價漲逾1% Bitcoin跌穿7.3萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶89.83美元，升1.15美元或1.30%。倫敦布蘭特期油每桶報93.33美元，漲1.08美元或1.17%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報72,800.02美元、24小時內跌逾2%。