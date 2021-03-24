保誠夥MyDoc推視像看診平台Pulse　診症費用200元｜視像診症

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-03-24 19:46

保誠保險有限公司(「保誠」)今日（24日）宣佈夥拍MyDoc透過 Pulse by Prudential （Pulse）健康應用程式推出視像診症服務。提供遙距視像醫療諮詢、電子處方、電子醫療證明及4小時內藥物配送。

保誠首席營運總監蔡川艾表示，鑑於新型冠狀病毒疫情的影響，香港公共醫療服務備受壓力，同時亦提升了市民對數碼化服務的需求， 保誠通過Pulse推出全新視像診症服務。

他續指視像診症服務讓市民可進一步在「預防」、「延緩」及「保障」三大健康關鍵階段提供適切的協助，同時減省外出診症輪侯、交通時間，亦可減低病毒傳播的風險。

視像診症費用為200港元 診症4小時內送達

視像診症服務的診症費用為200元，藥物配送費用由50至80元不等，費用包括最多3天的標準藥物及藥物派送服務乙次，市民輪候面見時間若30至40分鐘，診症醫生務必是香港本地註冊醫生，而且處方藥物將於視像診症完成後4小時內送到用戶。

另外，應用程式提供服務的醫生具有12年臨床經驗， 並已完成一系列視像診症臨床訓練及獲得認證。除了常見的感冒、流感、鼻竇炎及呼吸道感染病徵外， 他們還能夠在視像診症中評估病人是否懷疑感染了新型冠狀病毒。

MyDoc營運主管譚建明指，醫生與診症市民互動時，可能要求他即場「咳兩聲」，若果懷疑有相關病徵會轉介至檢查中心。