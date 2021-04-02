恒指全周升600點　科指揚5%最強　3隻抽升成分股有一共通點

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-02 08:00

港股本周只得四個交易日，周五至下周二是清明及復活節假期。本周四個交易日，錄三升一跌，初步擺脫弱勢。周四（4月1日）次季首個交易日，恒指突抽高近600點，逼近二萬九大關，成全周扭跌轉升的主要關鍵。

美團周四單日抽高逾9%，為升幅藍籌王。（資料圖片）

本周二是恒指結算日，周初港股跟隨A股走勢向好，在28300點至28500徘徊。不過至周三（31日）首季季結日，舊經濟股回吐拖低大市，特別是臨近尾市《路透》傳出，內地正考慮設立一個新證券交易所，吸引中概股回流，市場憂變相與港交所「爭生意」，港交所由升轉跌。周四，港股跟從美股隔晚創新高升勢，加上美匯及美債息雙雙由高位回吐，刺激科技龍頭股騰訊及美團抽高7%至9%成藍籌王，恒指單日升近600點收市。

北水一連四日流入 金額規模不高

北水方面，港股一連四日錄得北水流入，不過金額規模不算大，當中以周四錄得最高買入額，亦只是40.5億。內地股市於下周一(5日)清明休市，周二復市，較港股提早一日復市。滬深港通於周三才會重啟。

全周升幅最大科指成分股為比亞迪電子，四日累升超過18%

總結全周，升幅最大的指數是科技指數，累升440點或5.4%，收報8569點。恒指累升602點或2.1%，收報28938點。國指累升251點或2.3%，收報11217點。

科指成分股三強 全周累升一兩成 有一個共通點

科指本周的升幅，主要集中在周四，主要跟隨隔晚美股納指升勢。全周升幅最大的科指成分股，依次為比亞迪電子（285）、明源雲（909）及海爾智家（6690），升幅介乎18.4%、12.2%及11.1%。三股的共同之處，是本周公布的全年業績，獲市場認可。

海爾智家去年多賺8%，績後獲唱好，四日累升逾一成。（網上圖片）

當中比亞迪電子公布，去年盈利增長2.4倍，達到54.41億元人民幣，因產品結構優化及整體運營效率提高令盈利能力提升。瑞信形容業績對辦，將目標價升至41.2元，評級也由「跑輸大市」升至「中性」。明源雲全年盈轉虧，不過經調整利潤按年升62.2%，至3.83億。

海爾智家去年多賺8.2%至88.8億元人民幣，派末期息每股0.366元。績後獲券商大和唱好兼上調目標價。

本周上市的嗶哩嗶哩雖然首日破發，不過其後連日造好創新高（網上圖片）

中概股消化基金爆倉影響 B站破發後 今創上市高

另一方面，中概股開始擺脫上周基金 Archegos Capital 爆倉，觸發美國上市的中概股股災的負面影響，其中本周第二上市的嗶哩嗶哩（9626）雖然在周一上市「破發」（即跌穿上市價），不過其後日日見回升，再獲高盛加持，首予「買入」評級，股份在周四最高見879元創新高，收市升半成。

至於百度（9988）上周回港第二上市，因正處風眼時間，拖累股份「破發」後展開連續六日跌浪，不過到周三終開始見底反彈。