阿里反壟斷罰182億　螞蟻再遭約談　是面臨「拆骨」嗎?│財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-12 21:07

阿里（9988）上周六（10日）因反壟斷遭判罰182億人民幣後，不過判罰後的首個交易日（12日）股價不跌反升，逆市高收6.5％。主因監管要求傳出已久，投資市場倒過來認為今次的反壟斷判罰，將阿里監管風險一次過曝光了。不過，今日港股收市後，內地監管機構宣布，阿里的螞蟻集團再次遭金融部門約談，並提出五大整改要求。在短短數日，阿里一而再，面對監管部門的約談及判罰，真的要面臨「拆骨」嗎?

五大整改要求 包括壓降餘額寶餘額及斷開支付寶與「花唄」、「借唄」連接

人民銀行、銀保監會、中國證監會、外匯局等金融監管部門，第三度約談螞蟻集團，人行副行長潘功勝表示，就整改措施與螞蟻集團進行了深入溝通，並督促螞蟻集團形成了全面可行的整改方案，主要包括五個方面：

中國人民銀行副行長潘功勝稱，就整改措施與螞蟻集團進行了深入溝通，包括五個方面的整改方案。﹙視覺中國﹚

一是糾正支付業務不正當競爭行為，在支付方式上給消費者更多選擇權，斷開支付寶與「花唄」、「借唄」等其他金融產品的不當連接，糾正在支付鏈路中嵌套信貸業務等違規行為。

二是打破信息壟斷，嚴格落實《徵信業管理條例》要求，依法持牌經營個人徵信業務，遵循「合法、最低、必要」原則收集和使用個人信息，保障個人和國家信息安全。

三是螞蟻集團整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管，健全風險隔離措施，規範關聯交易。

四是嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，認真整改違規信貸、保險、理財等金融活動，控制高槓桿和風險傳染。

五是管控重要基金產品流動性風險，主動壓降餘額寶餘額。

整改要求不令人意外 網絡消費貸就是要納入消費金融監管

五大整改要求中，最明確的就是，要斷開支付寶與「花唄」、「借唄」等其他金融產品的不當連接，將「借唄」「花唄」全部納入消費金融公司，依法合規開展消費金融業務。

五大整改要求中，最明確的就是，要斷開支付寶與「花唄」、「借唄」等其他金融產品的不當連接，將「借唄」「花唄」全部納入消費金融公司

其實，對於這個整改要求，也不是一個令人意外的事。原因是「借唄」「花唄」就是一種網絡消費貸款，是一種類似信用卡一樣的信用工具，只是申請門檻較信用卡更低，只要是支付寶的普通用戶，一般都能獲得一定信貸額度，而不需有穩定的收入證明就可以借貸。

這種產品，本質其實就是金融產品，而絕不是科技產品。既然，在螞蟻集團上市遭叫停時，已經表明了監管機構是要阻止金融公司以科技企業之名，行金融企業之實，所以，今次將「借唄」「花唄」全部納入消費金融公司，就是要落實，將金融業務全部集中在金融控股公司，接受金融領域監管。

螞蟻集團：將整體申設金融控股公司

因此，就今次再遭監管機構約談，阿里態度相當明確。螞蟻集團的聲明表示：「高度重視整改工作的嚴肅性，在金融管理部門的指導下，全面對標監管要求，近期已完成整改方案的研究和制定工作。」

螞蟻集團將整體申設金融控股公司，實現金融業務全部納入監管；支付業務回歸支付本源，堅持小額便民、服務小微定位；申設個人徵信公司，依法持牌、合法合規經營個人征信業務，加強個人信息保護，有效防範數據濫用；將「借唄」 「花唄」全部納入消費金融公司，依法合規開展消費金融業務等。

螞蟻集團的聲明指出，近期已經完成整改方案的研究和制定工作

螞蟻集團的聲明，特別清晰地表明了，近期已經完成整改方案的研究和制定工作。只要集團一步一步按要求，做好消費金融業務的規範，未來要繼續消費金融業務拓展，也是合理的預期。因為從今次的約談中，反映中央監管方面，已經為集團的消費金融業務訂好了框架，消費金融就是要申請相關金控牌照，而絕非要將集團的消費金融業務分拆，更絕非外界所擔憂的，如同70、80年代時美國司法部因當時最大的通訊商AT&T多年壟斷市場，而將企業分拆為8間公司一樣，將集團「拆骨」。

天貓及淘寶斬開了? 若未有，又何來拆骨?

因此，未來，不管是消費金融業務，或是網上電商業務，仍將是阿里的主力業務，同時亦是其一向的企業優勢所在。阿里旗下淘寶及天貓的市場佔有率，在內地網購業務中，一直都是一哥位置。據國家市場監管總局數據，阿里的網絡零售平台商品交易額，佔中國境內的市場總額，在2017年至2019年分別是63.58%、61.7%及61.83%。

要強調的是，內地的網購市場，是連續八年的全球第一大網購市場。國統局數字顯示，去年全國網上零售額達11.76萬億人民幣。阿里在這個巨額市場中的佔比，已經是超越60%了，可見其業務規模之大。這亦是歸因於淘寶是第一批發展內地網購業務的先鋒，自然擁有「大台」優勢，得而成功把握逾十億網民的消費力量。

阿里的網絡零售平台商品交易額，佔中國境內的市場總額，在2017年至2019年分別是63.58%、61.7%及61.83%。

阿里在電商平台的優勢，其實並未有因為是次監管要求而遭削弱的。因為直接問一句，監管機構要求的，是要將阿里的天貓及淘寶的兩大電商平台「斬開」嗎?並未有。因此，拆骨一說，是站不住腳的。內地監管機構要求的，是要阿里停止平台二選一的野蠻行為，而非要斬斷其業務發展。

阿里亦必定會發掘一個新的經營方式，在符合監管要求下，進一步拓大它的電商王國。之前要求商家的二選一(即是在淘寶開旗艦店後，就不能在其他電商開旗艦店)，是一定不行的。未來商家要在網上開店，不再需要被逼只在一個平台上開店，既能夠在天貓開店，同時也能在京東開店，在拼多多開店，得益的將是小商戶及消費者。不過，阿里一定會受損嗎?也不一定。因為消費者仍舊是會按其用戶體驗，電商優惠以及消費習慣，去選擇電商。只要電商的平台基建好，用戶介面好，仍然能夠留住客戶。真正出現改變的，是整個內地電商平台生態，能夠建立起公平競爭的基礎。