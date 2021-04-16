花旗：目標2025年將香港財管客戶增至3倍　5年內加300客戶經理

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-04-16 20:47

花旗銀行公布香港區財富管理業務發展計劃，目標是在2025年將香港區財富管理業務的客戶數目增長至3倍，以及令管理資產規模（AUM）倍增，該行將會在未來5年內在香港增聘逾300名客戶經理。該行整合花旗私人銀行（Citi Private Bank）及個人銀行財富管理（Consumer Wealth），成立Citi Global Wealth。

香港花旗銀行總經理林智剛表示，香港客戶對投資組合的建議、策劃及配置的要求愈來愈高，以分散資產類型和地域風險。他說，將財富管理業務提升到新水平是該行策略重點，隨着大灣區的多項計劃，例如跨境理財通，香港財富管理業務將迎來重大機遇，進一步實現客戶主導的增長。

花旗指，花旗集團去年於亞太區內錄得逾200億美元的新資金淨流入，成為集團創紀錄的一年。集團現於亞太區的管理資產規模達3,000億美元，躋身區內三大財富管理公司之列。就新晉富裕客戶到高淨值資產客戶的財富創造而言，亞洲是全球增長最快的財富市場，家庭資產約140萬億美元，佔全球總資產近40%。預計未來十年，亞洲將佔全球新晉中產階級的90%。

該行昨（15日）宣布會調整全球消費者銀行業務，未來在歐洲及中東地區及亞洲地區，會集中於香港﹑新加坡﹑阿聯酋及倫敦這4大市場，並且會關閉13個地區中心，包括澳洲﹑中國內地﹑台灣、印度﹑印尼及俄羅斯等。