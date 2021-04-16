傳莊友堅為Goji白武士　消息人士：無意做健身業務　只做金融大刁

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-04-16 19:48

連鎖健身室Goji Studios因經營困難而倒閉，單是欠租已經逾百萬。近日有傳媒報道，指連鎖健身中心Goji Studios現已進入清盤階段，市傳「白武士」是股壇猛人莊友堅。Goji Studios在Facebook貼文，聲稱已獲新投資者「Urban Animal Holdings Limited」支持，旗下健身中心將如常運作，繼續服務會員。

不過，莊友堅妻子羅琪茵持有的梧桐國際（0613）周三（14日）發澄清聲明，表示公司並非Goji Studios「白武士」，聲明強調公司主要從事金融服務，與任何連鎖健身中心或健康飲食業務毫無關聯。

有消息人士透露，莊友堅完全無意做白武士，「蝕咗咁多錢，邊個仲會投資？Eugene（莊友堅）被人擺上枱姐，唔通張玉珊同黎姿真係自己出來做金融咩」。他亦稱，莊友堅只會做金融有關的大刁，不會沾手不熟悉的業務如健身及飲食。他補充，Goji Studios應該不會繼續營業，「白武士最多都係拎佢個牌姐」。

2017年成立的連鎖健身中心Goji Studios股東星光熠熠，包括前藝人、修身堂（8200）創辦人張玉珊及卓珈（8358）主席黎姿，據悉兩人合共投資高達8位數。

翻查資料，本港註冊公司並未見該「Urban Animal Holdings Limited」，只有一間名稱相似的「Urban Animal (H.K.) Limited」，該公司的大股東為梧桐國際的梁永祥。另外，有一間英國註冊公司名為「Urban Animal Holdings Limited」，未知是否Goji Studios的「白武士」。