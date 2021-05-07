李澤楷已打兩針疫苗　稱ViuTV開台5年共製作1萬小時節目

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-07 15:08

電訊盈科（0008）主席兼執行董事李澤楷出席股東會時指出，疫情回穩下公司今年各項核心業務保持穩定表現，其中OTT視像串流服務Viu推出劇集及原創內容，鞏固亞洲區內領先地位；又指出免費電視業務ViuTV會繼續透過劇集及綜藝節目，以擴大觀眾群，特別是吸納年輕一代支持者。

有股東問及ViuTV可以如何與TVB比較時，並希望可以拍攝更多適合不同年齡層觀眾節目時，李澤楷並無談及兩者比較，僅指出ViuTV開台5年來自行製作合共1萬小時節目，又指出疫情下收看電視觀眾增加，ViuTV市佔率及廣告均提升，日後ViuTV及Viu OTT之間會有更多協同效應。

他亦指出電盈最大資產是持有香港電訊（6823）股票，香港電訊業績平穩，現金流有輕微增長，並無受疫情影響。電盈其他業務如Viu﹑ViuTV及企業方案則較進取，相信現時的現金流對電盈繼續派息審慎樂觀。

李澤楷（圖中）指出，現時現金流對電盈繼續派息審慎樂觀。（公司提供）

盈大泰國項目年中開業

在談及盈大地產（0432）業務時，李澤楷指出位於泰國的高爾夫球場度假村，有望在今年中開業；日本疫情對北海道旅遊及度假村項目帶來影響，公司會密切留意，有需要時會調整業務計劃。

有股東問及會否獎勵已接種疫苗的員工時，李澤楷指出公司早已實施讓員工透過視像系統在家上班及彈性上班時間，並容許員工在辦公間前往接種疫苗。如有接種後如有不適，也會寬鬆處理病假申請。

他強調打疫苗乃個人決定，不可以強迫同事，惟會勸諭同事盡快接種；亦表示自己已接種兩針，已經一段時間。