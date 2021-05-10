王興PO唐詩掀熱議　美團遭北水沽貨37億元│企業熱評

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-10 22:00

美團（3690）連跌9日，今日更大跌7%，創去年10月以來新低。受市監局要求整改，科技股本身已是弱勢，但此時美團創辦人王興突在社交平台發布《焚書坑》一詩，成為近期市場人士談資。

「竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。」5月6日，美團創辦人王興在社交平台上發布了晚唐詩人章碣的《焚書坑》。

與此同時，今周正好是市監局要求科企們整改的最後一周，市監局又進行中期督導。

去年於香港上市的美團點評排第八。（路透社）

王興惹火非鮮事 誓要稱霸市場不理監管

王興過往亦曾對監管有意見。在疫情期間，美團趁機大幅提高平台佣金。據內媒報導，疫情期間，美團佣金從8%上升到了20%，個別地區甚至達到了26%。對於發改委等28部門開始明確發文，要求降低平台交易成本和支付成本，王興卻在2020年財報的分析師電話會上回應，他認為外界對其營收轉化率高的指責「並不公平」，並希望「商家和監管機構對公司能有更清晰的瞭解，為我們提供更好的監管環境」。

美團是外賣市場的龍頭，即使阿里巴巴因「二選一」的反壟斷行為而被罰後，王興言詞仍是進取。在4月22日，公眾號「中國企業傢俱樂部」刊發一篇題為《不要因為問題很重要，就停下來解決問題》的文章，王興在文中稱：做一個公司最後都是需要「平天下」的，「平」的意思就是：「你不光要進去做，最後還要徹底地佔領、壟斷它。對互聯網公司而言，這點尤其重要。因為你只有迅速結束競爭並壟斷這個市場，才能創造最大的價值。」

5月6日，美團創辦人王興在社交平台上發布了晚唐詩人章碣的《焚書坑》，令人猜想是否有政治隱喻，其後再作出解畫。

危機感是生存之道 不進便則退

劉備和項羽或許未必讀書太多，於清華大學畢業的王興其後出來解畫，他表示這首唐詩給他提醒是指，「最危險的對手往往不是預料中的那些。美團外賣最大的對手看起來是餓了麼，但更可能顛覆外賣的卻是還沒關注到的公司和模式。」他以拼多多突然殺出為例子，並指阿里巴巴以為盯着京東便可，誰知反被拼多多超前，成為網購用戶量最多的企業。

或許王興真的想指出，危機感往往是生存之道。即使面對整改與否，均要對營商環境保持警戒，小心成為被「取代」的對象。

如以王興字面上的思路，美團佔據近7成外賣市場份額，亦可意指自己公司。剛在外賣市場「燒完錢」並獲得成功後，便開始被整改了。至於現時兵家必爭之地的「社區團購」，萬一有所失神，又有機會被其他商家反超。

4月底，美團因實施「二選一」等涉嫌壟斷行為，遭市監局立案調查。與此同時，上周五，市監局召開互聯網平台企業整改督查專題會，要求各相關省市的市監局要從講政治的高度，充分認識平台企業整改督查工作的重要意義，立即對34家平台企業開展中期督導，確保各平台企業切實整治「二選一」等問題，在限期內高質量完成整改。

山雨似欲來，現時正值多事之秋。北水今日單日淨沽出美團逾37億元，加上科企們面對整改的路程仍未完結，美團的壞消息仍未出盡，投資者即使博反彈也勿太勇。