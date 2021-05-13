銀娛首季經調整EBITDA按年增逾2倍至8.6億元

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-13 12:43

銀河娛樂（0027）公布截至今年3月底止首季營運數據，期內經調整除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為8.59億元，按年增逾204%，按季跌15%。惟公司指出在去年第4季，收取1億元新冠肺炎疫情保險賠償；以及首季來自建築材業業務貢獻為1.56億元，去年第四季為3.26億元，屬季節性影響，料第二季會有改善。

公司指出，首季來自澳門銀河淨收益為34億元，按年跌3%，按季升3%，經調整EBITDA為7.64億元，按年升132%，按季升4%。因淨贏率偏高增加1.27億元，期內正常化後經調整EBITDA為6.37億元。

澳門星除酒店期內收益為10億元，按年升1%，按季升6%，經調整EBITDA為1.7億元，按年升63%，按季升13%。因淨贏率偏高增加4,200萬元，第一季正常化後經調EBITDA為1.28億元。

澳門百老匯期內收益為1,500萬元，按年跌72%，按季跌6%，經調整LBITDA為2,300萬元，較去年首季及去年第四季有改善。

料未來數季業務逐步改善

公司又指出，截至今年3月底現金及流動投資為424億元，淨現金為336億元。負債的88億元中，包括83億元反映庫務利息收益率管理策略，及5億元核心債務。

公司表示對澳門未來仍充滿信心。自去年9月下旬恢復自由行以來，市場呈現早前復甦跡象，預料未來數季業務會逐步改善。