阿里巴巴傳失大客字節跳動　專家憂累及雲業務國際化｜財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-24 20:08

自阿里巴巴（9988）網絡零售平台接到反壟斷罰款182億元（人民幣‧下同)；螞蟻金融科技服務需要成立金融控股公司及整改後，市場對阿里的增長期望，改為集中在其逐步轉虧為盈的第三隻金蛋——雲業務之上，看好阿里雲是亞洲區laaS市場市佔一哥，亦穩佔全球第三大地位。

不過，今日《華爾街日報》傳出，阿里旗下雲業務，遭到部分中國政府部門冷落，令阿里雲取得中國政府機構和國企新訂單的難度增加，同時進一步披露更多有關大客字節跳動轉用其他外資雲服務商的細節。以今日股價情況看，投資市場反應不算太大，股價收市跌1.4%，穩守200元大關。

投資市場反應不算太大，阿里股價收市跌1.4%，穩守200元大關。

阿里雲業務 三大原因成市場焦點

市場將焦點放在阿里的雲業務之上，主要原因有三，一是雲業務增長快，據國際研究機構 Gartner數據顯示，過去五年，阿里雲在全球市場份額升幅急速，上漲近3倍；二是業務已經成功進入了國際市場，處全球三甲位置，僅次於亞馬遜及微軟；三來是業務並不涉及內地監管機構的平台反壟斷範疇。

對於今日外電傳出有關內地政府部門的消息，由於欠缺真憑實據，現時妄下判斷，是言之尚早。同時，一直以來內地監管機構對於阿里的取態，並非是要斬斷阿里的增長，而是要將其違規的業務作出糾正。

阿里雲業務已經進入國際市場，處全球三甲位置，僅次於亞馬遜及微軟。（GettyImages）

監管要求集中電商及金融科技兩大板塊 少有關注雲業務

內地監管機構對阿里的監管措施，主要集中在兩大業務上：一是集中在其電商平台壟斷上，二是集中在網路金融服務上，未有整體申設為金融控股公司，將所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司及接受監管之上。相反來說，以往未有傳出過阿里雲業務，受到監管機構的注意。

分析師認為，現時值得留意的，應是阿里雲企業大客的一舉一動。

據阿里業績報告，截至3月底全年，來自雲計算業務的收入按年增長50%至601.20 億元人民幣。不過於單計今年1至3月份季度，增長有所放慢，期內集團雲計算業務收入按年增長37%至167.61億元人民幣，意思是按季度計，雲收入增長放慢，並創下該集團2014年在美國上市以來最慢增速。

阿里巴巴將增長放慢的原因，歸因於一位大客的國際業務流失。而市場本月來亦一直有傳聞指出，該名流失的重要大客，是熱門視頻應用抖音（TikTok）的母公司字節跳動。

市場本月來一直有傳聞指出，阿里雲流失的重要大客，是熱門視頻應用抖音（TikTok）的母公司字節跳動。 （VCG）

外媒指字節跳動改用亞馬遜雲 或影響阿里雲國際化進展

今日《華爾街日報》有更多細節披露，指出字節跳動已經將其國際業務的數據資料，改為存放至亞馬遜和甲骨文的雲端系統。另外，字節跳動亦已經向阿里雲購買伺服器，分析料是期望能夠「自給自足」，自行處理雲端需求。

正榮金融業務部副總裁郭家耀接受訪問時表示，其實市場最關注的是，互聯網企業採用阿里雲的佔比，以及中資科企在選擇雲業務時，需要考慮的地緣政治因素。

他續指，由於字節跳動經常受到西方批評，指稱其將海外客戶的個人資料，傳送到內地。今次有報道指字節跳動終止使用阿里雲服務，更改為使用兩間美資的亞馬遜和甲骨文的雲服務，很大機會是為了避嫌。

他關注的是，未來會否有其他中資科企，甚至是亞洲區的企業，出於相近的政治考量，而減少使用阿里雲業務。此種情況一旦成為一種趨勢，將會影響阿里雲在亞洲區的國際化發展。

阿里雲業務扭虧為盈（阿里巴巴财报）

據國際研究機構 Gartner今年最新報告， 2020 年阿里巴巴集團在全球IaaS（基礎設施即服務）市場中，排名是亞太地區第一大，全球的第三大（市佔率達9.5%），超過谷歌的6.1%。歷史數據顯示，過去五年，阿里雲市場份額升幅急速，上漲近3倍。

不過，阿里集團在業績中，已經率先淡化了流失一個大客的影響，業績指出，剔除該大客戶後，阿里雲前十大非關聯客戶在2021財年全年總收入中的佔比不超過8%，顯示阿里雲的收入並未有過分依賴某一大客戶。

阿里雲業務在內地市佔率超40% 處領導地位

另一方面，阿里的雲業務，在內地目前正處於領導地位。中國信通院在《雲計算發展白皮書(2020年)》顯示，公有雲市場阿里雲位居中國第一。目前40%的中國500強企業在使用阿里雲；約有一半的中國上市公司使用阿里雲;中國每天所誕生的創新和創業公司，80%在使用阿里雲。

另外，據IDC 及Canalys數據顯示，阿里雲在內地的公有雲laaS市場份額超過40%，與騰訊雲及華為雲各自不足20%的市場份額比較，阿里雲仍然有明顯的優勢。