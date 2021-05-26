美通脹勢升溫?　樓價升勢十六年最勁　周五呢個數據要睇實

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-26 21:19

美國通脹近來經常成為股市大幅波動的罪魁禍首，投資者憂慮通脹升溫，將令聯儲局收緊貨幣政策壓力增加。最新美國樓價數據，按年升超過13%，為2005年12月以來最急，更令美國白宮開腔回應直指升勢令人憂慮。市場注視通脹會否加劇，本周五（28日）美國將發布一個聯儲局最關注的通脹數據—個人消費開支指數（PCE）數據，現時市場預期有機會升至3%，超出聯儲的目標水平。

樓價升勢十六年最勁，白宮開腔直指升勢令人憂慮（路透社）

樓按加息 未阻樓價升幅

衡量全美主要大城市平均樓價的S&P Case-Shiller樓價指數，3月按年急升13.2 %，升幅高於預期的12.3%，為十六年來最急，升幅更較2月份加快了1.2個百分點。數據令人擔心的是，即使同月的美國樓宇定息按揭利率上升至3.2厘，令到買家的供款負擔增加，仍然未能扭轉買家入市熱情。

東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆接受訪問時表示，美國樓市明顯升溫，主要由兩大因素造成

原材料升勢推高生產成本 增通脹不確定性

同期官方機構美國聯邦住房金融管理局（FHFA）亦公布，首季樓價指數按年升12.6%，是2020年第一季漲幅的兩倍以上。

東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆接受訪問時表示，美國的樓市明顯升溫，主要由兩大因素造成，第一個原因是極低利率環境，第二個原因是他更為擔心的，就是生產成本上升，如資源價格、金屬及木材價格的上升。

他直指，生產原材料物價升勢，主要是由於疫情後停工所帶動的，聯儲局亦較難透過貨幣政策去控制，因此其對通脹的影響，存在較高的不確定性。

周五美國將發布一個聯儲局最關注的通脹數據—個人消費開支指數(PCE)數據，市場預期有機會升至3%，

聯儲二哥開腔 未來將討論縮減買債

對於美國通脹升溫，會否增大美聯儲提前縮表的壓力。他回應指，現時通脹水平，可謂對聯儲忍耐力的考驗。留意到上日聯儲局第二把交椅，副主席克拉里達（Richard Clarida）終於開腔，直指美國4月消費物價指數出乎意料令人不愉快，表示可能會在未來政策會議上討論縮減買債規模，但具體開始討論的時間，將取決於一系列的經濟數據。葉澤恆直指，這是近來首度有重磅級的聯儲局官員，就縮減買債公開表態。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時表示，近期美元指數走弱，跌穿90水平創三個月低。通脹升溫，將令到聯儲局收緊貨幣的壓力加大，不過同時間，就業市場尚未復甦，至今仍有逾800萬個就業職位未能回補，倘若收緊貨幣政策，難免壓抑經濟，令到聯儲陷入兩難。

本周五美國將發布個人消費開支指數數據，此數據一向是聯儲局最重視的通脹指標，現時市場預期有機會升至3%，亦即是遠遠高於聯儲局訂下的目標水平，若確認通脹升勢，將有機會觸發美股進入新一輪調整。