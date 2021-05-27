商品價急升廠商利潤受累?　數據顯示影響無想像中咁大｜財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-27 20:35

國際大宗商品價格急升，銅價每噸升穿10,000美元創歷史高位，鋁價亦創十二年高。內地是全球大宗商品的最大買家，市場一直憂慮，原材料價上升，將令企業成本增加，若未能將壓力轉嫁至下遊，會令到製造業廠商利潤受壓。今早（27日）內地最新工業利潤數據出爐，可望令市場放下心頭大石。

近月內地生產物價升幅及工業利潤（貨幣單位：人民幣）

國統局公布，今年首四個月，全國規模以上工業企業實現利潤25,943.5億元人民幣(下同)，按年增長1.06倍。單計4月份，規模以上工業企業實現利潤總額7,686.3億元(詳見附表)，按年增長57%，在去年同期基數效應下，增幅較3月份的92.3%明顯放慢。分項數據反映出商品成本的確上升，不過並未有蠶食企業利潤。

PPI加快至6.8% 企業成本雖上升 未有蠶食利潤

綜合整理4月份內地經濟數據比較，可以得出更完整的佈局，4月份內地PPI增長加快至6.8%，反映採掘及原材料價格的生產資料價格更急升9.1%，升幅擴大3.3個百分點。翻查主要金屬價格可見，國際銅價當月累升逾11%；上交所鋁價亦急升一成。

PPI上漲幅度開始反映國際大宗商品價格上漲已經開始傳遞到內地，並從工業產出價格中顯示出來。市場一度憂慮，原材料的價格急升，會損害企業利潤，特別是工業利潤。

市場一直憂慮，原材料價上升，將令企業成本增加（黃永俊攝）

從今天公布的數據，可以反映企業利潤情況比想像中強。首先從企業成本看，今年首四個月，工業企業每百元營業收入中的成本為83.48元，而首三個月該數值為83.37元，升幅為0.1%，可見大宗商品價格上升，難免推高企業成本，從今次的數據可以得到印證。

不過，再看4月份，規模以上工業企業實現利潤總額7686.3億元，仍然能夠較3月份增長570多億元，升幅為8%。數據反映的是，雖然4月份原材料商品價格較3月更高，推高了企業成本，不過未有蠶食企業利潤。

5月24日至25日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強在浙江寧波考察。這是5月24日，李克強在寧波舟山港了解港口運營、大宗商品價格走勢等情況。 ( 新華社)

商品價格升勢持續 料PPI維持高位

展望下月的數據，由於5月份國際商品價格升勢未有放慢，反而愈升愈有，因此可以預期PPI 價格仍然會是維持高位。

有指近期人民幣升值加快，創3年新高，可以幫助減低國際大宗商品價格上升對物價的影響，不過，需要留意，匯率的升值對通脹的影響未必如想像中大。原因是內地的商品價格升勢，除了是跟隨國際商品價格上升，更多的是受到經濟復甦，企業對原材料需求增加，而部分大宗商品生產國出現產能下降，令到市場供應未能完全追上需求所觸發的。所以匯率的升值，未能夠完全化解商品價格上升的壓力。

不過，內地亦開始透過行政手段，壓抑商品價格升勢，以減低對通脹的影響。國家發展改革委等部門聲明，將密切跟蹤監測大宗商品價格走勢，加強大宗商品期貨和現貨市場監管，同時，出手調高交易所商品交易的按金價格，推高交易成本，壓抑炒風。