瑞銀：新冠疫情令投資者對可持續投資需求上升

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-06-03 15:33

瑞銀今日（3日）發佈最新調查《投資者觀察》，調查發現新冠疫情對投資者的價值觀有所改變，近八成受訪者認為疫情令他們重新評估人生中最重要的事情，在投資方面，近六成受訪者增加了對可持續投資的興趣。

瑞銀財富管理香港區及東南亞市場主管錢文琳表示，「瑞銀三年前推出的100%可持續性跨資產，2020年的投資組合資產管理規模（AUM）約為10億美元，但截至今年5月底止，AUM已上升至35億美元，短短18個月上升逾兩倍，反映投資者對ESG產品需求上升」。她補充，投資表現方面，100%可持續投資組合在2020年內錄得32%回報。

此外，調查發現，分別有78%、76%及74%的50歲以下的投資者，在新冠疫情後傾向發掘新的投資機會、可持續發展選擇、或升級更全面的財務計劃。錢文琳的香港市場團隊，2021年首5個月的保險轉介保額已經超過2020年全年的總保險轉介保額。

未來5至10年ESG投資持續上升

瑞銀財富管理投資總監辦公室可持續及影響力投資策略師蔡煒琳，在圓桌會上亦比較了瑞銀可持續投資組合及沒有可持續投資的投資組合表現，前者過往兩年都一直跑贏後者。她認為未來5至10年對ESG投資會持續上升，尤其中國近年提出碳中和目標，料未來中國投資ESG需求很大。

瑞銀根據《地球的未來》報告的四大關注主題，包括人類、健康和社區、能源、土地、水資源，在上星期推出了相應的投資策略，並在歐洲和亞洲地區錄得5.5億美元的投資。

蔡煒琳表示，「我們採取核心—衞星策略（Core-satellite Strategy），除了本身長期投放的ESG產品，亦可以在短期內彈性投資其它特定主題的產品，如《地球的未來》提及的四大關注主題」。