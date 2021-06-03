A股逆勢吸外資近900億元　港股六月未該絕｜附恒指走勢表

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-03 19:00

港股剛經過「五窮月」並不窮，全月輕微進帳420餘點。今周踏入「六絕月」，恒指目前企穩二萬九水平，處兩個半月高位，主要推動原因是內地A股發力，上證衝破3600點關口，同時人民幣走強，帶動本港中資股走高。要推斷本月後市能否再進一步，擺脫「六絕」，不妨參考一下外資大戶資金走向，看看能否踏上資金順風車。

要知道外資大戶如何部署，可參考國際金融協會（IIF）於每月初會就全球資金流向報告，是具權威性的國際資金流向監測組織。整理過去近半年IIF的外資流入新興市場數據，會發現資金的趨勢，和港股的走勢，有相當的吻合度（詳見下表），值得作為預測後市走向的一個指標。

一表看清新興市場外資流入量與恒指走勢關連

外資持續流入A股 港股打破五窮月慣例

於上月初《港股不宜過分睇淡-資金正偷步部署新興市》一文中，已經率先提出，港股雖然踏入「五窮月」，不過不應看得太淡。

當時的看好理據，是基於外資資金，自4月開始逐漸重新流入新興市場。據IIF數據，4月份淨流入新興市場股票和債券投資組合的資金為455億美元（約3,549億港元），是1月以來最大單月淨流入。當中，中國股市引入的資金最多，達到135億美元。環球資金再度流入新興市，後市實在不宜過分看淡。

結果，港股於5月份跌跌碰碰之間，月內雖然一度跌穿二萬八大關，不過最終在期指結算日前明顯走高，最終全月累升400餘點，於兩個多月高位收市，打破五窮月的慣例。

港股剛經過「五窮月」並不窮，全月輕微進帳420餘點，貢獻最大的是小米，股價全月累升近20%

IIF：5月新興市場吸外資資金量「縮水」

參考最新公布的IIF數據顯示，5月份淨流入新興市場股票和債券投資組合的資金為138億美元（折合約1070億港元），明顯較上月急跌70%。IIF經濟學家Jonathan Fortun解釋指，全球通漲壓力逐步累積，影響了新興市場的股票市場資金整體流入情況。

固然，港股作為一個典型的資金市場，當外資流入新興市場的金額下跌，港股表現難免特別失去動力。

國際金融協會數據顯示，5月份流入中國股市的資金量，達到113億美元(折合877億港元)

不過，若將IIF資金流入數據細分，可以發現，外資的取態，也不是完全看淡新興市場，特別是對中國股市的看法，其實仍相對樂觀。

數據顯示，多個新興國家的股市皆錄資金流出，反映外資對新興市場股市採取保守取態，相信是由於美國債息受到通脹預期拉高所致。

不過，唯獨中國股市，繼續錄得外資資金流入，5月份流入中國股市的資金量，達到113億美元（折合877億港元），雖然資金流入速度有所放慢，不過仍是今年以來第二次超越100億美元水平，對比其他國家已經是一枝獨秀。

唯獨A股仍錄近900億外資流入 料利好港股走勢

因此，港股本月的關鍵，就是要視乎外資是否繼續看好A股，帶動港股水漲船高，六月不絕。

再參考現時外資對A股的看法，摩根資產本周報告表示，A股自農曆年後修正以來，估值已近長期平均水準，因此也吸引外資回流加碼。目前上證A股技術面持續站穩季線並強勢上攻，5月以來以上漲逾4%並突破3,600點關卡，有望創下2013年以來最佳的5月份表現，並引領指數在中期整理後再重回上行趨勢。

本周人行上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點後，人民幣兌美元終於逐步回落。（視覺中國）

報告提到現時國際通脹升溫，中國官方政策目前仍持續為大宗商品的價格降溫，在人行適度提高人民幣匯率性、以抵銷價格上漲壓力的訊號下，外資在升值預期下強勁流入人民幣資產。北向通資金上周二（25日）更創下單日217億人民幣流入的歷史新高。

此外，A股的融資餘額已連四周走升，同樣創下去年底以來最長紀錄，顯示中國股市散戶的信心明顯好轉。

綜合可見，A股在散戶回歸以及外資資金追捧下，有機會再下一城。近期要留意的是人民幣匯率走勢。由於美元指數走弱，人民幣被動升值，上月人民幣單月升值幅度，達到1.6%，升幅是今年以來最急，並且令到人行等監管機構連環出招，杜絕匯率炒風，特別是人行上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點後，人民幣兌美元終於逐步回落，最新報6.396，回落至近6.4。可以預期的是，只要人民幣匯率保持平穩，監管機構需要再調控的壓力自然較細，對後市的走勢，反而會更為有利。