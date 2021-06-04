國際金融業增加香港人手　私募基金經理﹕商界歡迎目前和平與穩定

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-06-04 17:34

一些全球性銀行、基金和其他金融服務提供商，正在香港積極招聘人手。反映出香港作為中國金融門户的獨特地位，對國際金融機構有莫大吸引力。

《路透》報道，高盛集團、花旗集團、瑞銀集團和其他一些銀行，今年分別在香港招聘了數百人，現有的員工隊伍大幅擴增。

其中花旗集團表示，將在2021年增加1,500名員工，包括新增人員和替代人員，是一年前招聘人數的兩倍。花旗在香港有大約4,000名員工。高盛發言人表示，預計今年在香港的招聘人數將增加20%。高盛在大中華區約有2,000名員工。

高盛有意今年內在香港招聘人手數目，按年增加20％。（資料圖片）

證監會﹕3月底發牌總數僅次19年高峰

據證監會網站上的數據，該委員會為從事資產管理、證券和其他金融活動的人員頒發的牌照數量正在回升。3月底，發牌總數與九個月前相比增長了1.7%，僅略低於2019年創下的紀錄高點。

「香港有一些獨特優勢，將來仍是我們許多本地和全球客户進入中國的門户」花旗亞太區企業銀行的主管Kaleem Rizvi説。

六位銀行家、招聘人員和其他行業高管表示，去年，在香港發生了反中抗議活動和中國政府實施港版安全法、以及新冠疫情暴發之後，許多金融公司放緩了招聘步伐。

一些大銀行增加招聘的計劃表明，他們現在願意接受政治風險。

「與2019年的混亂局面相比，我所接觸的商界人士都歡迎現在的和平與穩定」總部設在香港的私募股權投資集團太盟投資集團（PAG）董事長兼首席執行官單偉建説。

一些銀行家説，可以肯定的是，對一些金融專業人士來説政治仍然存在爭議和令人不安。一些外籍金融從業人員已經離開或考慮離開香港。

香港的金融監管機構拒絕評論銀行的招聘計劃或一些銀行家對加強控制的不安。

《路透》引述金融業人士指出，香港與內地關係密切，是在港發展業務的最大吸引力。（資料圖片）

靠近中國內地

接受《路透》訪問的銀行家和其他金融服務專業人士表示，在香港工作的大部分吸引力來自於這個城市與中國內地的密切關係及其帶來的業務。

這種業務正在蓬勃發展。2021年第一季，通過連接香港與上海和深圳交易所的股票互聯互通機制的資金流量上升到了歷史高位。

據路孚特數據顯示，今年前五個月，企業通過香港上市籌集的資金超過了過去四年同期的總和，這些企業主要來自中國內地。大中華區的併購案也創下2018年以來最高。

全球資產管理公司PineBridge Investments的亞太區首席執行官Anthony Fasso表示，香港正在適應新的現實情況。「中國是全球最大和增長最快的經濟體之一，香港做為中國內地的一個門户，仍將是一個具有全球競爭力的國際城市，」Fasso説。