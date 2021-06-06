超級通脹周不足懼　供應鏈失衡才是大敵　馬斯克都叫苦 ｜伽羅華

撰文： 伽羅華 最後更新日期： 2021-06-06 11:00

4月份美國通脹（CPI）創12年以來最大增幅，達到4.2%，高通脹引發投資者擔心聯儲局「收水」，造成美股表現反覆，上周公布5月份非農就業人口僅增加55.9萬，就業數據較預期差，反映經濟復甦步伐仍然受制於原材料短缺及勞工不足等瓶頸，收水陰霾對股市的殺傷力驟減，以科技股為主的納指於周五升1.47%，跑贏道指的0.52%。

本周又是超級通脹周，中國與美國分別於周三（9日）及周四（10日）公布5月份通脹數據，但今次市場早已預期通脹升溫，問題是否如聯儲局眾多官員所言，通脹急升是暫時性現象，原因是去年基數低所致，還是會演變為惡性通脹循環，倒過頭影響經濟復甦及企業利潤？

拜登政府為疫後重啟經濟放水，而美國經濟實際亦穩步復甦，通脹自然上升。﹙資料圖片﹚

在美國總統拜登政府龐大援助經濟政策開路下，對美元匯率構成壓力，通脹更不可能緩和下來，拜登為爭取共和黨的支持，將救市方案規模由原先的2.3萬億美元降至1.7萬億美元，雖然與共和黨提出的5,680億救助規模仍有很大距離，但無論最後雙方討價還價的結果，美國救市大開水喉的舉措，已令美匯受壓，不但英鎊創三年高位，人民幣也要勞動人民銀行上調外匯存款準備金率兩個百分點，由5%升至7%，以減低匯市拋售美元壓力，人民幣兌美元於周五收穿6.4關，上周連貶4天，累計貶值485點，創去年10月以來最大單周貶幅。

拜登政府為疫後重啟經濟放水，而美國經濟實際亦穩步復甦，通脹自然上升，4月份美國CPI 和聯儲局極重視的個人消費支出（PCE）分別錄得在4月錄得上漲4.2%和 3.6%，遠超該局的2%目標水平。

另一項反映製造業採購成本居高不下的是上周公布的美國5月Markit製造業採購經理人指數（PMI），終值為62.1，勝市場預期的61.5，續創2007年5月有記錄以來新高，同月ISM製造業指數亦加速擴張，錄得61.2，較市場預期的60.9為高。

料5月美通脹再攀高位

事實上，彭博行業研究分析曾比較過去三個月（2至4月份）與之前三個月（去年11月至今年1月）的年度化增長，CPI以每年5.2%幅度增長，PCE以4.8%幅度增長，兩者均高於2008年金融海嘯後的回升，可以肯定這兩項指標在5月份會更上一層樓。

目前全球通脹已升至過去20年頭5分1的高位，其中，美國、加拿大及德國已經坐上通脹的高速快車，這些地區市場討論「收水」措施會來得較快，日本、中國及澳洲的CPI通脹率則相對滯後，但從各國生產價格指數（PPI）的升勢來看，高通脹的日子始終要來。

以中國為例，儘管4月份CPI漲幅只有0.9%，但同月PPI彈升6.8%，為2017年10月以來最大增幅，近月中國進口的各類商品原材料或半製成品如晶片等幾乎全線漲價，工業金屬上漲油價升至逾2年最高、金價徘徊四個月高位，預計對商品市場反應最敏感的PPI未來升勢依然強勁，其增幅部分轉嫁至CPI增幅肯定是板上釘釘，否則對消費性企業的利潤率構成沉重壓力。

中國4月份CPI漲幅只有0.9%，但同月PPI彈升6.8%，反映上游生產價格升溫。﹙資料圖片﹚

高通脹不影響全球股市向上格局

好消息的是，高通脹不一定會影響全球股市向上的整體格局。目前全球通脹率3.06%乍一看可能令人擔憂，但據彭博分析，自2002年以來，在通脹率達到最高5分1後，全球股市的平均回報率為負1.2%，但如果忽略經濟大衰退時期，即當時全球通脹非常高，但遠期回報（Forward returns）為負，那麼在突破最高五分之一後，股市當年回報率仍達11.7%，反而在全球通脹率跌至最低5分1後一年，回報率僅為9.1%。

雖然高通脹一定程度蠶食消費性企業的利潤，但對各國股市影響程度不同，而且資金由新經濟輪換至傳統舊經濟板塊的趨勢仍然持續，假設各國疫情受控經濟逐步重啟，高通脹對消費活躍的新興市場可能是個利好因素，特別是直接面向新興國家消費族群的大型科技股FAANG，它們擁有強大業務現金流，通脹因素對這些大科技股的影響不如想像中負面。

目前市場最擔心的並非高通脹等問題，反而全球供應鏈失衡問題更令人憂慮，單單晶片短缺已經削弱全球各行各業的營運，當中以汽車制造商的處境最差勁，情況較金融海嘯時有過之而無不及。

Tesla掌舵人馬斯克（Elon Musk）早前便抱怨原料價格壓力大，近日他再發推文稱，公司面臨最大挑戰是供應鏈失衡，尤其是微控制器（MCU），他過去從未看過這樣的情況，憂心庫存會耗光，情況如同去年全球搶衛生紙之混亂。Tesla於上月宣布上調Model 3、Model Y價格，為數個月以來第5度漲價。

供應鏈失衡，Tesla掌舵人馬斯克（Elon Musk）也呻苦。﹙資料圖片﹚

關鍵零部件缺貨 車廠被迫停運

通常每部汽車會用上50個以上的微控制器，每個微控制器價值僅數十美仙，但缺少這些關鍵零部件，足以令整條汽車生產線停止運作。今年以來，全球知名車廠均飽受半導體短缺之痛，福士、通用、福特、本田等因此面臨減產或減緩某些車型的生產速度，本月輪到日本最大車廠豐田的備用晶片用罄，豐田於日本岩手及宮城大衡兩處汽車產線亦暫停營運數天。

市場原寄望Tesla受晶片短缺的困擾較少，因為公司可透過軟件設計，能夠擴大適用於Model 3及Model Y的半導體裝置，但目前全球幾乎所有半導體產品均供應短缺，部分關鍵零部件

由落單至付貨期相差52周，是半導體行業幾乎未曾有過的情況，身為技術大牛的馬斯克亦有巧婦難為無米炊之感。

有趣的是，上月底英國《金融時報》引述Tesla正在跟台灣、南韓及美國業界討論鞏固晶片供應的提議，而直接買下一座工廠則尚在初步討論階段，外界雖然不認為Tesla有此迫切需要，因為遠水始終難救近火，為了獲得穩定供應的牛奶，索性飼養一頭牛，即使對崇尚垂直業務操作的Tesla，如此大陣仗去解決晶片短缺問題值得深思。

【大盤漫談．伽羅華】