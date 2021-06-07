大好友預言：美股牛市或持續至2038年　標普500指數或飆升近四倍

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-06-07 12:49

前摩根大通首席股票策略師、Fundstrat Global Advisor創始人Tom Lee預測，到2038年，標普500指數可能飆升362%，達到19350點。他還認為，「千禧一代」將在未來20年成為美國經濟增長最重要的驅動力。

《新浪財經》報道，Tom Lee在上周五（6月4日）的一份報告中表示：「人口結構決定命運。」他認為，隨着千禧一代將美國經濟推向新的高度，未來20年的股市回報將是強勁的。

這一長期預測的基礎是，隨着美國人口最多的一代開始組建家庭並進入收入高峯時期，他們對住房和汽車的需求將強勁。

他認為，未來10年，新屋開工量可能升至每年逾250萬户，這對整體經濟具有強大的乘數效應。自上世紀70年代以來，美國每年的房屋開工量從未達到250萬套。

他解釋道：「千禧一代將成為美國經濟增長的主要增量和附加動力，更好的增長等於更好的股票回報，」

Tom Lee列出了四個原因，建議投資者增持股票。這些原因包括美聯儲保持鴿派立場，機構投資者在場外觀望的資金達到3.2萬億美元（最終可能流入市場），全球經濟從「蕭條」中復甦，千禧一代進入黃金時代。

他説：「這就是我們結構性看漲的原因。」

Tom Lee繼續解釋説，自1900年以來，股市的每一次高峯都與每一代人的峯值重合。「巧合嗎？也許吧。」但他補充説，股市的高峯可以用每一代人的「消費能力」高峯來解釋。

他認為，由於千禧一代的黃金年齡（30至50歲）預計要到2038年才會見頂，股市未來應該會有很長的增長。

Tom Lee總結道：「2038年前保持牛市？」這是一個可能的基本情景……如果人口結構決定命運，那麼美國股市將表現出色。」

值得關注的是，Tom Lee不僅是一位美股大好友，也是一位比特幣大好好，加密貨幣市場最近的劇烈波動也沒有改變他的立場。最近，他剛剛將比特幣的年底目標價從10萬美元上調至12.5萬美元。