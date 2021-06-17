維他奶：生意經歷前所未有打擊　原材料價格上升使利潤受壓

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-17 17:28

維他奶（0345）公布全年業績，截至今年3月底止，股東應佔溢利為5.48億元，按年上升 2%；收入75.2億元，按年增長4%，當中香港業務收入下降12%。

維他奶集團執行主席羅友禮表示疫情期間，各種疫情措施令公司的維他天地及出口業務受到嚴重打擊，加上旅客人數減少，大大影響公司在外出飲用渠道之銷售，這些一次性飲用渠道關閉和不能運作，對公司打擊相當大。「我經營維他奶有50多年，今年是前所未有的打擊！」隨著疫情改善，公司不預期政府有下一輪補貼，會致力擴展業務，繼續嚴格控制成本，並將融合中國及香港的推廣計劃，為維他奶及維他茶類推出大型核心廣告宣傳。

近日全球各地船期緊張，導致原材料價格急升。維他奶集團首席財務總監吳茵虹預期原材料價格，特別是大豆及糖的價格都會上升，產品成本上升將會對公司利潤造成一定壓力，公司將會繼續加大投資，以鞏固品牌的地位。

羅友禮（圖中）稱公司對業務長遠發展具有信心，深信未來以植物為主的飲品成為業務增長的主要推動力。（公司提供圖片）

在新產品方面，維他奶早前在內地推出燕麥奶、以及在香港和內地推出氣泡檸檬茶。維他奶集團行政總裁陸博濤認為植物性飲品及茶類市場正在持續增長，可以在這些領域推出更多創新產品，氣泡檸檬茶更可為客人帶來新鮮感，公司十分看好這些業務的發展潛力。隨着東莞廠房今年投產，相信有助提升公司產能，未來公司會根據市場需求再決定會否增加生產線，但預計新一財年的資本開支金額將會顯著下降。

不少公司響應港府呼籲，為員工設立疫苗假安排。羅友禮說個人而言好鼓勵公司員工接種疫苗，皆因這可令香港盡早復原，也是盡到市民責任，他希望未來會有更多市民接種疫苗，公司另正在考慮推出為香港打氣的計劃。