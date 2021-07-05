維他奶市值單日蒸發37億　專家拆解兩個因素　直言估值不吸引

撰文： 江麗琦 最後更新日期： 2021-07-05 20:53

維他奶（0345）捲入七一刺警案風波，事件持續發酵。繼被內地網民抵制、代言人迅速割席後，最新傳出遭內地商戶下架產品，公司股價今日﹙5日﹚裂口式下跌逾1成，市值蒸發36.8億元。

過去，不少國際品牌涉及政治風波，由早年「辱華門」事件主角D&G，到近日涉「新疆棉」的Nike、adidas、UNIQLO及Burberry等，最後都無疾而終，維他奶今次又能否「事過境遷」？專家認為，維他奶事件有別，始終內地飲品選擇太多，消費者可以飲其他品牌，料對其銷量有一定打擊；加上維他奶研銷費用增加，盈利能力有所下跌，現價未算很吸引。

捲入七一刺警案風波的維他奶（0345），股價今日一度急瀉15%，收市仍要跌11.7%，收報25.95元，市值單日蒸發36.8億元。

內地業務 5年翻一倍

市場反應如此熱烈，皆因內地業務對維他奶舉足輕重，恐受內地網民聲言「制裁」影響。翻查資料，集團去年收入達75.19億元，其中50.08億元由內地貢獻，佔比高達66.6%。在疫情打擊下，港收入僅達18.65億元按年跌11.5%，惟內地業務收入仍增長11%，帶動整體收入上升4%。

維他奶積極拓展內地市場，業務比重上升。（勞敏儀攝）

香港起家的維他奶，早於90年代便進入內地市場，但講到積極開拓內地業務，則要數至2014年起。維他奶在上海、廣州、深圳均設立分公司，於2014年便斥資5億元人民幣，在湖北省武漢市興建新廠房，佔地達10萬平方米（約107.6萬平方呎）；其後，維他奶再於2017年在東莞市常平鎮上興建一間生產廠房，並投資約10億元人民幣，該廠房亦已如期陸續投產，內地版圖進一步擴大。

維他奶在內地業務收入亦由2016年的24億元增至50.1億元，整體收入佔比由43%升至66.6%。經營溢利則由2016年的2.8億元增至5.2億元。

內地飲料市場選擇多

過往有不少品牌捲入政治風波，例如近日「新疆棉」事件，牽動內地民族情緒，Nike、adidas等品牌被抵制，但最終事件均漸獲平息，維他奶又能否「事過境遷」？國泰君安國際助理副總裁陳思超直言，取決公司如何處理危機，「維他奶事件繼續發酵，對其在內地銷量有影響，對拓展內地業務亦有打擊，目前還需看公司後續怎樣處理。」

陳思超續稱，維他奶在內地競爭大，格局難以「新疆棉」事件作參考。「維他奶在內地競爭大，市場上也有其他豆奶、檸檬茶等品牌飲料，消費者有較多選擇。故今次事件，料對維他奶收入增長有些影響。」

維他奶需投入大量開支作營銷、推廣，以及研發新產品之用。（資料圖片）

營銷推廣開支大

根據彭博數據顯示，維他奶過往5年市盈率平均高達40倍，即使最近受政治事件所拖累，估值仍然高達50倍，預測市盈率則為39.9倍，也令維他奶「睇淡一線」。

陳思超解釋道，維他奶是家喻戶曉的豆奶飲品品牌，在植物豆奶市場上享有領先地位，而且品牌一直經營不俗，市場對其前景有所期待，故一直有較高的估值。但集團近年拓展內地版圖同時，亦需投入大量開支作營銷、推廣，以及研發產品之用，出現「增速不增利」的情況，「維他奶持續投入資源，在內地進行營銷推廣、產品開發，以及對新零售和綫上業務日益重視，相關開支龐大，亦令其盈利能力受壓。」

維他奶收入錄得75.19億元，按年增長4%；年度純利達5.48億元，按年升2%；惟撇除有關政府補貼，經營溢利則下跌11%。過去5年，維他奶毛利率則介乎52至53%。而原材料價格預期上漲，如大豆和糖，陳思超亦認為，會令維他奶毛利率受壓。

估值偏高

在後疫情時期，隨著內地市場及各項經濟限制措施開始放寬，維他奶業務亦可望逐步回復增長軌道，但料支持目前估值，陳思超表示︰「維他奶2022財年預測收入有望達11%增長，利潤則可望達高單位數增長。由於其收入盈利增速不算高，故目前估值也算是偏高了。」故只給予其中性評級，現價並不算特別吸引。