富國銀行：科技股「審判日」即將來臨　投資者應獲利離場

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-07-06 08:53

富國銀行（Wells Fargo）證券部門的股票策略主管克里斯•哈維（Chris Harvey）7月5日在接受採訪時表示，科技股的「審判日」（Day of reckoning）即將到來，建議投資者應選擇獲利了結。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，富國銀行證券部門的股票策略主管Chris Harvey當天在接受採訪時，對大型科技股進行了警告，稱科技股的「審判日」即將到來，同時考慮到利率上升帶來的風險，投資者應選擇獲利了結。

Chris Harvey表示，10年期美國國債收益率未來的變動將是上升而非下降，這將為動能增長型股票的兩位數回落奠定基礎，而這種預計將在2021年夏末或秋初發生。

Chris Harvey指出，科技公司和成長型公司的市盈率非常高，即使這些公司有較高的增長率，但如此高的市盈率也會讓它們陷入麻煩。

不過Chris Harvey仍看好與經濟復甦掛鈎的股票，比如銀行股、化工股以及航空航天股等周期股，原因是他認為周期持續的時間要比人們預期的更長，並且相關企業對自身獲利預期管理得相當好。

報道指出，在經歷過2021年早些時候的飆升後，10年期美國國債收益率目前正呈現下降趨勢，這種下跌讓大型科技股等成長型股票受益，並使美股三大指數近期不斷刷新歷史新高。