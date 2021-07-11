「四天工作制」冰島實驗成功！　香港有望跟隨？　HR專家搖頭說難

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-11 09:39

對一間公司而言，究竟員工工作時間要多長，才可以產生最大貢獻？過往以逐件生產產品為單位的工業時代，員工工作時間及日子越多，總體生產量愈高。可是勞動密集的工廠工作時代已逐步遠離已發展國家，轉變成為以智能生產為主時代，工作時間及日數多少對生產力的影響，相信不如前，因此多個已發展國家近年不斷推廣每周雙休﹑甚至三休日，務求讓國民能享有工作與生活平衡的人生之餘，以提升生產力。

關於「四天工作制」並非甚麼新鮮事，過去外國也有政府機構及私人企業試行，美國早於2008年已實行4天工作，但在2011年宣佈失敗。「死因」是由於政府機構選擇每周星期五休息，為當時很多仍未懂得上網操作處理事務的市民帶來不便而廢除。不過近年不少國家如西班牙、日本等已為「四天工作制」作出討論及計劃實施，冰島首都亦加入行列。

外媒引述近期一項研究報道指，冰島首都雷克雅未克（Reykjavík）為了解縮短工作日是否會帶來更高的生產力而進行了實驗。該項實驗對居住在冰島的2,500名工人（佔冰島總勞動力人口1%以上）進行，為期四年（2015年至2019年），每周休息三天，在支付同樣工資的情況下，減少工時對勞動環境有何影響。

研究人員指出，大多數人的工時由每周40小時減少至35至36小時。結果發現多數工作場所的生產力大致維持相同，甚或有提升的情況。這令當地工會開始協商新的勞動模式，目前已有86%的工作領域實施或承諾薪資相同，但減少工時的政策。

至於實驗效果如何？發現「打工仔」的生產力不跌反升！

冰島首都雷克雅未克（Reykjavík）為了解縮短工作日是否會帶來更高的生產力而在2015至2019年進行了實驗。（Gettyimage）

「四天工作制」的趨勢

報道又指，「四天工作制」的概念在英國亦獲得支持。約有45名國會議員呼籲成立一個委員會來審查是否參考冰島國家作出類同的方案。當地政府的工作關注小組主席表示，每周4天或每周5天工作的模式同樣可以接受，若通過多種靈活機制實踐有助人們在生活上取得平衡。

西班牙此前曾宣布將試驗每周工作4天，當地政府亦同意在3年內每周工作32小時而不削減工人的薪酬。《華盛頓郵報》報導稱，當地政府為實行該計劃而補貼企業接近6,000萬美元，預計當時約有200家公司參與該項目。

目前已有許多各國企業在試驗「四天工作制」和其他靈活安排。隨著西班牙的步伐，日本於今年初考慮實施為期四天的工作周。

香港人出名「熱愛返工」

香港人出名熱愛工作，就連2018年十號風球過後，多區出現塌樹阻路等情況，打工仔仍無懼重重險阻誓要「返工」。推行「四天工作制」會否讓市民「不開心」？其實香港市民工時之長，令人側目。根據立法會研究報告，指出直至2018年，香港打工仔每周工作時數為44.3小時。以5個工作天計，即每天近9小時。部分工種超時工作更是等閒事！

至於香港市民是自願加班或是不得不加班，相信讀者們自有定論。誰不想工作日數少，擁有更多時間去提升自我，或發掘自己的興趣？可是要在香港推行「四天工作」似乎非易事。就算政府推行公務員5天工作制已達15年，2020年仍有25%的公務員仍未能做到！

勞動人口減少致有工無人做

毅知顧問公司董事總經理、資深人力資源顧問周綺萍接受《香港01》訪問時更直言，若目前要在香港實行「四天工作制」是非常困難，主要與香港的角色有關。首先，香港屬外向型經濟實體，亦是國際金融中心，當大部份國家仍未實行「四天工作制」的情況下，香港若要實施每周四天工作制，難與世界各地接軌。面對主要競爭對手如新加坡、上海等等，若實行「四天工作制」香港的競爭力將會大大降低！

周綺萍續指，以目前的經濟環境，要僱主增加福利不太可行。同時面對本港人口老化問題，勞動人口逐漸減少，變相「有工無人做」，除非輸入外地勞工解決勞動人口短缺問題，對本港僱員亦未必是一件好事。

她進一步指出，假如要將現在5天工作壓縮在4天內辦完，相信打工仔或者要超時工作到深夜，或將更多工作帶回家完成。