人行降準放水萬億元　專家料下周港股可上揚　惟27500點成阻力

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-07-09 20:42

人民銀行出手降準，向市場釋出1萬億元（人民幣‧下同）。今次人行再次放水能否改變目前港股低迷市況，成為市場人士焦點。市場人士相信，下周一大市可上揚，惟27500至27700點成為反彈阻力。至於人民幣前景，經濟師認為今次降準對人民幣走勢影響有限。

人行表示，為支持實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，決定於2021年7月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，但不含已執行5%存款準備金率的金融機構。人行表示，是次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.9%。人行預期，今次降準可以為市場注入1萬億元，並強調穩健貨幣政策取向不變。

受到人行降準消息，人民幣在岸價曾一度回落至6.4907，最新報6.4821，升77點子；離岸價最新報6.4879，升31點子。

工銀國際﹕政策鬆緊搭配 張弛有度

工銀國際首席經濟學家程實認為，今次降準顯示出內地貨幣政策「以我爲主、穩字當頭」的政策基調和「鬆緊搭配、張弛有度」的新特徵。從內部環境看，下半年中國經濟面臨「一上一下」的壓力，即經濟增長速度向下和通脹影響向上，貨幣政策以「鬆緊搭配」進行針對性應對，基準利率和流動性總閘口不鬆，不搞大水漫灌；存款準備金利率和定向支持政策不緊，確保金融機構對實體經濟的輸血源源不斷，增强精準滴灌。

從外部環境看，在全球供給衝擊引致全域性滯脹風險、美聯儲政策已有調整的背景下，中國貨幣當局保持了定力，充分把握了貨幣政策處於正常區間的相對優勢，以變應變，顯示出較好的政策張力。工銀國際認爲，內地貨幣政策適時適度的調整，將有助於中國經濟在外部壓力和內部壓力內部並存的複雜背景下，在穩增長、控通脹、防風險和促改革之間謀求一個動態的優化平衡。

內地上月豬肉價格大幅下降36.5%帶動食品價格下降。（資料圖片）

恒生薛俊昇：貨幣政策短期內難有重大轉變

恒生銀行首席經濟師薛俊昇認為，由於內地6月消費者物價指數（CPI）年漲1.1%，按月下降0.2個百分點，其中，豬肉價格大幅下降36.5%帶動食品價格下降；生產者物價指數（PPI）年漲8.8%，仍處高位，企業經營壓力大，因此為支持實體經濟發展，人行實施全面降準，向市場釋放資金。

薛俊昇又指，以往人行降準有1厘，是次降準幅度小，料不會對人民幣走勢有太大影響。人行又強調穩健貨幣政策取向沒有改變，相信短期內地貨幣政策仍穩中求健，不會出現大水漫灌的情況。

另外，他又指，隨著食品價格繼續由豬肉帶動走向下行趨勢，消費者價格壓力續得到緩解，短期內，內地通脹將保持溫和水平。

姚浩然﹕恒指可重上27500點

時富資產管理董事總經理姚浩然預期，人行準降的消息會改善下周大市市況，惟不會產生太大刺激作用，不排除大市屆時可重上27500點。不過他亦補充近期市場避險情緒降溫，美國債息輕度回升，同樣令到股市氣氛得以改善。

被問及降準對內銀及內險股刺激作用時，姚浩然指出人行措施對A股可以產生正面作用，可是內險股受到保費增長動力不足影響，就算A股能從降準消息中受惠，相信未必可以推動內險股有太理想表現。

內銀方面，由於內地銀行下半年差息仍受到壓力，降準讓銀行能有更大借貸空間，亦未必對盈利帶來太大幫助，所以他預期內銀股表現未必會太突出。

葉尚志﹕內銀股表現繫於息差

第一上海市場首席策略師葉尚志認同降準對股市刺激作用有限，目前27500至27700點已成為後市反彈阻力區；並補充後市表現如何，在於市場人士就今次人行措舉解讀方向。

在談及內銀股時，他指出降準後釋出的資金中，部份會對沖因中期借貸便利到期而收回的資金，並非所有資金皆可向外貸款，加上亦要考慮息差因素，相關股份能否重拾升勢，需要再觀察。