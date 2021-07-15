David Webb﹕30年前決定來港　為人生中最佳的決定

資深投資者David Webb在其網誌內發表最新文章，分享其對香港轉變的感受。他指出在30年前決定來港發展，是人生其中一個好的決定。在此地成立其家庭﹑擁有其家及其財富，其本人亦出力為香港發展成為一個大都會而努力。

筆鋒一轉，David Webb指出若今年仍是25歲，會懷疑自己會否決定前來香港。縱使香港擁有更佳未來，可是政府對經濟干預等因素，令香港的多元動力日益減退，亦令到香港漸失去以往的受歡迎程度。

文中David Webb亦分享其本人抗癌經驗，認為若他能擁有更長的壽命，未來或會有更有效的治療方式。

他在文中亦有談及有關疫情及對外通關等問題。他指出近年香港空氣質素已有改善，可是卻受到現有限制措施影響，海外旅客無法前來；又預期在今年10月1日，內地﹑澳門及香港之間的旅遊泡泡會開放，明年7月1日內地將會向國際旅客開關。