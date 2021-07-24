美股｜指數新高　中概災難日最多跌七成　新東方跌54%滴滴跌兩成

美國股市連續第四天上漲，週五三大主要股指創下新紀錄。值得關注是中概股集體逆市插水。超過10個熱門中概股股價單日跌超過一成， 包括了各行各業，其中好未來（TAL）跌了逾7成，現價報6.060美元；新東方（EDU）跌逾5成；貨運平台滿幫（YMM）跌近3成；滴滴（DIDI）跌逾兩成。綜藝平台愛奇藝（IQ）、網絡金融平台陸金所（LU）均跌至歷史新低。



2021.7.23道指收市首次突破35000點大關。（美聯社）

美股收市，道指上漲238.2點或0.68%至35061.55點，是有史以來首次收於35,000點以上，4 月中旬它才首次衝破 34,000 點，2021年纍計漲幅超過14%。標普 500 指數周五上漲 1.01% 至 4411.79點，納指數上漲 1.04% 至 14836.99，均為指數收盤新高。

大盤科技股大升，Facebook（FB）升5.296%，Google母公司（GOOGL）升3.557%。社交軟件Snapchat（SNAP）升23.82%。疫苗莫得納（MRNA）升 7.83%。

中概股逆市大幅插水引起關注，紐交所好未來（TAL）的報價牌。（美聯社照片）

周五10 年期美國國債收益率反彈至 1.28%。本週早時，10 年期國債收益率跌至 1.13% 的 5 個月低點，引發市場對經濟的擔憂。不過很快市場即轉爲樂觀。周二開始三大指數連續三天漲勢。本周累計，道指漲1.08%，標普500指數漲1.96%，納指漲2.84%。