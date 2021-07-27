李錦記第三代傳人李文達逝世　享年91歲

李錦記家族第三代傳人﹑曾在《福布斯香港富豪榜》中排第三的李文達，於周一（26日）安詳離世，享年91歲。

李錦記集團於網站內刊登訃告，指出李文達在家人的陪伴下安詳離世，享年91歲。

訃告內指出，李文達一生高瞻遠矚﹑創新求變，成功帶領李錦記從香港走向世界讓百年品牌煥發生機，成為國際知名醬料和調味品品牌。

訃告又指出李文達確立弘揚中華飲食文化和養生文化的兩大使命，開創集團多元化﹑持續發展新里程。

訃告表示李錦記集團沉痛掉念李文達，並將以他為典範，永遠創業﹑永不封頂。

人稱蠔油大王於1972接任公司主席

飲譽中式醬料行業的李錦記，由李錦裳於1888創立，迄今已有逾130年歷史。

於澳門及成長出生的李文達，人稱「蠔油大王」，為李錦記創辦人李錦裳的孫。李文達初中畢業後先外闖，於1954年回歸家族事業。

李文達於1965年時，成為家族企業掛名負責人。由於1960年代李氏家族大房及二房有意出售家業，並且有意移居海外，李文達在其父李兆南支持下，向另外兩房收購李錦記餘下股份。

他1972年接任公司主席，並引入海外最新管理文化及技術，讓李錦記集團逐步成為大企業。同時亦藉著尼克遜訪華訪間，美國獲贈熊貓契機，在北美市場摮出「熊貓牌」蠔油而大賣。

李錦記早年斥資約128億買「對講機」，破倫敦單棟大樓成交記錄。（Getty Images）

李文達家達身家逾174億美元

李錦記家族不單止手執中式醬料行業執耳，更於1992年，在內地拓展直銷業務的無限極，產品包括保健產品及家居。有報告指出，無限極於2017年營業收入達到307億元，超越安利成為內地直銷行業一哥。

李錦記亦擅長物業投資，既於2010年斥資43.5億元，購入現稱為無限極廣場的上環維德廣場持作收租外，在2017年中亦以128億元﹑於英國倫敦收購被稱為「對講機」的Fenchurch Street 20號。於2015年斥資62億元購入上海「企業天地3號」物業。單上述3項物業，李文達家族已斥資逾200億元購入物業。

經過李文達的醬料﹑地產及直銷業務發展策略，李文達家族已達到身家逾千億元。據《福布斯富豪榜》最新資料顯示，李文達家族身家達174億美元，為香港第六大富豪。