阿里健康、京東健康跌超20% 《巨子》拆局：中央圈定微利行業

據該媒體報導，國務院辦公廳日前印發《關於加快發展保障性租賃住房的意見》。而後7月22日，國務院再次召開加快發展保障性租賃住房和進一步做好房地產市場調控工作電視電話會議。此外，住建部官網上也掛上了聯合八部委的通知，要力爭用3年左右時間，實現房地產市場秩序明顯好轉。中央對教育和住房領域大刀闊斧的改革幾乎同步。而且，改革的邏輯都很相似。

政策基本邏輯是：既得利益集團的壟斷將被徹底打破，底層民眾將擁有了上升空間與動力。從市場上看，地產股只有個別信號，比如恒大系事件。顯然，市場對於住房領域的改革調整還未有及時反映。這是要高度警惕的板塊。

此外，全國醫改工作電視電話會議在北京召開，提出了推動三明經驗走向全國。（2012年以來，三明市統籌推進醫療、醫保、醫藥「三醫」聯動改革）這也意味著全國也將掀起藥品耗材的聯合限價採購。

因為新冠疫情的原因，今年醫療改革的力度明顯不如教育改革和住房改革，但是配套的改革一定不會缺失。甚至接下來幾個月，對地產、教育領域的動作和邏輯，也極大可能會復刻到醫藥領域。

對比新東方、高途、好未來的股價，再看恒大系股價，改革開放40年崛起的醫藥耗材利益集團，接下來的日子大概率也不會好過。

從中央監管層邏輯來看，正在全力解決住房、醫療、教育的「三座大山」，相信未來以民生經濟的大部分行業將是政策發力方向。包括但不限於教育、房地產、醫療、食品、交通等都將屬於微利行業。從市場角度來說，這些板塊需避之。