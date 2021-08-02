古根海姆：美國變異病毒蔓延或再封鎖　股票市場或現「嚴重回調」

資產管理規模超2,500億美元的美國資產管理公司古根海姆全球首席投資官斯科特·米納德（Scott Minerd）認為，Delta變異病毒的威脅不斷增加，意味着現在可能是投資者獲利回吐和賣出股票的時機了。



據《新浪財經》今日（2日）報道，在美國當地時間上周五（7月30日）一份報告中，米納德表示，這一變異病毒的蔓延、經濟增長放緩以及市場估值的極端水平都是「危險信號」，表明投資者應考慮降低風險。

他說：「總而言之，就市場和經濟而言，『情況好的無以復加』。而如果是這樣的話，我想是時候賣出了！」在這份報告發表後，米納德在一次採訪中表示，鑑於Delta變種的傳播速度，美國的病例可能在兩到三周內回到峰值水平，美國「很有可能」將再次實施封鎖，並補充稱，這些封鎖可能會損害投資者信心。

米納德還指出，2020年2月市場上存在的「認知失調」如今依然存在。與當時類似，有關新冠病毒危險的警告信號到處出現，但標普500指數仍創下新高。

他警告稱：「我對結果的看法可能是錯誤的，但如果人們開始超越認知失調，轉向恐慌，甚至只是降低風險，在目前極端估值的情況下，風險資產就會陷入麻煩。」

米納德補充稱，即使的Delta的傳播不像去年那樣嚴重，投資者仍可預期未來數周和數月將出現大幅波動，因市場不確定性上升。他表示，2021年夏天晚些時候，市場可能會出現「嚴重回調」。