阿里巴巴季績前瞻　留心三大要點　郭Sir、譚朗蔚授操作策略

阿里巴巴﹙9988﹚今日收市後將公布2022財年首季業績，大行普遍預計收入上升逾三成，惟受累「加大投資」策略及監管等因素，利潤難言有驚喜。受累中央反壟斷風暴，阿里股價失守200元大關後，現徘徊190元邊緣。回歸季績，投資者須留心三大要點。

阿里巴巴將 2022 財年所有增量利潤及額外資本「加大投資」策略。(資料圖片)

關注一、「加大投資」策略

阿里巴巴日前表明基於長遠利益，計劃將 2022 財年所有增量利潤及額外資本投入至內需、全球化和高科技融合領域。

具體而言，阿里加大投資技術領域，包括核心技術、科技和物流投入，以助內需的增長、全球化進展得益。公司表明會增加投入核心技術，特別是雲計算和大數據上。因此，阿里宣布投入 10億美元以支持阿里雲未來三年中，透過「數字亞洲加速計劃」（Project AsiaForward）於亞太區培訓上百萬數碼科技人才，全面支持區內經濟增長，以幫助各行業實現數碼轉型。

大行普遍認為阿里短期戰略性投入會影響短期利潤。「加大投資」策略落實首季，交銀國際估計，阿里將在戰略發展部門全年虧損近700億元，料首季的盈利將會被持續加大的投資支出所掩蓋，但未來將擴大潛在可滲透市場規模。

阿里雲全年營收601.2億元人民幣，比上一財年的400億元人民幣收入大幅增長50%。(資料圖片)

關注二、阿里雲增長速度

阿里雲佔阿里巴巴的總收入大概8%，市場一直寄予厚望。在 2021財年，阿里雲全年營收601.2億元人民幣，比上一財年的400億元人民幣收入大幅增長50%。經調整EBITA則為-1.66億元人民幣，吸金在望。

與2015財年阿里雲全年收入12.71億元人民幣相比，阿里雲7年間增長46倍，可見其快速增長。不過，阿里雲的發展，恐不是一帆風順，能否擺脫監管影響成焦點。阿里雲2021 財年收入同比增長為 50%，2021 年 3 月份季度已放緩至37%，原因之一是失去其中一位大客戶。《華爾街日報》引述知情人士報道，由於阿里巴巴受到中國政府更嚴格監管，阿里雲難以獲得中國內地政府機構和國企的新合約，所以字節跳動終止把其國際數據儲存在阿里雲的協議，因此外界估計該客戶為字節跳動。

胡祖六表示對螞蟻集團重啟上市充滿信心。(資料圖片)

關注三、螞蟻集團成功步伐

螞蟻集團原於11月5日於上海、香港兩地同步上市，但由於金融科技監管環境變化，導致該公司不符合發行上市條件或者資訊披露要求。其後，螞蟻集團宣布暫緩上市，會按照兩地交易所的相關規則，妥善處理好後續工作。

其後，螞蟻集團宣佈，於4月已完成整改方案的研究和制定工作，希望能符合上市要求。螞蟻集團獨立非執行董事、春華資本董事長胡祖六表示對螞蟻集團重啟上市充滿信心，他解釋「螞蟻集團仍是中國的金融科技領導者，而且是最大、盈利能力最高及最創新的公司。」

螞蟻集團原上市估值高達3100億美元，但在新政影響下，監管機構可能將螞蟻的定位從科技企業變回金融機構，晨星分析師預測，螞蟻集團估值可能面臨25%-50%的下降，減少多達1400億美元（約1.09萬億港元），令其估值大大下降。

阿里巴巴持有螞蟻集團33%的股份，截至2021年3月31日，根據權益法核算的螞蟻集團投資收益為71.82億元人民幣， 2020年同期為人民幣51.09億元人民幣，增長了40%。螞蟻集團全年淨利潤達596.75億元人民幣，按年增加269.9%，為阿里帶來一定收益。未來估值及利潤貢獻情況，值得留心。

譚朗蔚對於阿里股價︰「易跌難升」。（資料圖片）

專家籲不宜重注

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為阿里基本因素進一步削弱，現在市場不但關注業務，還關注監管程度。他明言，阿里業績會有放緩的增長，市場對業績期望並不大，業績前後不會有大變化，難以有資金吸納，不值得搏，股價「易跌難升」。

香港股票分析師協會副主席郭思治﹙郭Sir﹚則指阿里雲和螞蟻集團會對阿里有一定的影響。他指出，高估值的螞蟻集團上市有助帶來非經常性收益，而阿里雲損失其中一個大客戶減少了其營運收入，所以對阿里巴巴帶來一定的負面影響。郭思治相信業績會受到一定程度的影響，但也要視乎監管政策及力度。而對於股價，他表示「兩睇」，他解釋，現在的股價已下跌不少，從螞蟻集團上市事件，令股價從200元多跌至170元，已反映出負面影響。對於未來，他認為股價下跌要視乎其他因素。

阿里今日﹙3日﹚午間收報190.8元。譚朗蔚表示，現在不值得買入是因為不同的指標也失守，加上潛在監管問題，建議投資者關注其他股份。而郭思治則說，「買少少可以，但買得多就唔好」，他解釋不但阿里巴巴，所有新經濟股也不是市場的焦點，要給予時間消化及整頓。