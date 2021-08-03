阿里首財季Non-GAAP淨利潤增10%　回購規模加至150億美元

阿里巴巴（9988）公布截至今年6月底止﹑2022財年首季業績，非公認會計準則（Non-GAAP）淨利潤按年增長10%至434.41億元（人民幣‧下同），非公認會計準則攤薄每股美國存託股收益按年增長12%至16.60元；歸屬於普通股股東的淨利潤為 451.41 億元，按年跌8%。

季內，經調整除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為486.28億元，按年跌5%；經調整除稅﹑息及攤銷前溢利（EBITA）為417.31億元，按年跌8%。

收入方面，按年增長34%至2,057.40億元，主要由中國零售商業業務的穩健收入增長（其中包括自2020年10月起合併高鑫零售）、菜鳥物流業務和跨境及全球零售商業業務的收入增長所驅動。若不考慮合併高鑫零售的影響，集團收入同比增長22%至1,873.06億元。

另外，阿里宣布，回購規模由100億美元增至150億美元，由今年4月起，已回購總值37億美元股份。

自由現金流減近半

公司指出非公認會計準則自由現金流為206.83億元，按年減少43.4%，主要由於繳納了國家市場監管總局就中國反壟斷法處以罰款182.28億元中的91.14億元，及公司對關鍵策略領域投入而導致盈利下降。

公司又指出，期內商業業務EBITA為455.91億元，按年跌11%，雲計算業務EBITA為5,300萬元，去年虧損11.21億元，數字媒體及娛樂EBITA為虧損6,500萬元，金額大幅收窄，創新業務及其他業務EBITA虧損收窄至3.33億元。

張勇︰不斷增強技術優勢

公司主席張勇表示，截至今年6月底阿里生態全球年度活躍消費者達到11.8億，按季增加4,500萬，當中9.12億消費者來自中國。經過20多年發展，公司已成為一家橫跨消費互聯網及產業互聯網，依靠多個引擎驅動長期增長的公司。對於公司經濟持續增長，及阿里堅持創造長期價值，公司始終充滿信心。公司不斷增強技術優勢，提升消費者體驗，及幫助企業客戶成功實現數字化轉型。

他亦談及社區團購領域發展情況，MMC的GMV在季內以200%按季增長，同時為更好建設物流支撐體系，RDC經營面積則按季增加260%。他指出公司並無將為區團購業務作為一個單獨領域，而是作為新零售業態之一。

公司正積極學習各項法規及要求

他又指出最近數個月監管部門在此前社區團購業務中的低於成本價傾銷，擾亂正常生產經營秩序，影響呢生等種種亂象提出整改要求。公司充分關注到政府的要求，將一如既往地自律經營行為，從造福民生，創造增量消費者價值出發，建設可持續數字化社區商業新業態。

他指出相信所有投資者都會關心中國對互聯網行業監管政策法規的變化，以及對阿里的可能影響。阿里正在積極學習各項法規和要求，並評估其對公司相關業務的影響，相應採取積極行動。我們相信，所有這些政策法規的出台，都是從社會經濟發展和民生出發，並充分考慮互聯網行業長期健康發展的需要。

首席財務官武衛指出，期內收入按年增加34%，又指出正如上個財季報告內提及，已開始將增量利潤及額外資本用於投資戰略領域，支持平台商家，更好地服務多元化消費者。