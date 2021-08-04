阿里放榜｜遭三大行降目標價　分析員﹕增加回購僅收股價維穩之效

阿里巴巴（9988）星味不再？公司在周二（3日）已公布截至今年6月底止2021至2022年財政年度首季業績，經調整除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）按年跌5%至486.28億元人民幣。業績平平，就算宣布擴大回購規模至150億美元，市場人士亦無法感振奮。放榜後，阿里美股跌1.3%，今早港股股價則在沉浮，加上遭多間大行削減其目標價，已是最佳證明。

市場人士亦明言，從近季阿里業績表現，顯示公司已告別高增長時代；更認為增加回購規模，只能讓股價維持穩定，無法產生推動股價作用。



阿里上季收入按年增34%

那麼阿里上季整體業績表現如何？收入按年增加34%至2,057.4億元（人民幣‧下同），經營利潤卻減少11%至308.47億元，經調整除稅﹑息及攤銷（EBITA）前溢利417.31億元，按年減少8%。不過按非公認會計準則，上季阿里按年多賺10%。

若再細看阿里各項業務表現，商業業務收入增長35%至1,802.41億元，雲計算業務收入為160.51億元，增長29%，數字媒體及娛樂業務收入按年增加15%至80.73億元，創新業務及其他收入為13.75億元，增幅為37%。

大和﹕阿里雲收入增幅放緩

可是作為最主要EBITA貢獻來源的商業業務，其EBITA按年減少11%至455.91億元。公司解釋，因對社區商業平台﹑淘特﹑本地生活服務及Lazada等關鍵策略領域投入增加，提升消費者體驗﹑提升用戶黏性﹑滲透至內地欠發達地區及進一步擴展國際市場。公司又指出，在關鍵策略投入前，商業經調整EBITA為595.15億元，增長6%。

雖然雲計算業績在季內收入增加29%，EBITA為3.4億元；可是該業務收入增長幅度放緩，與失去大客有關。在昨晚舉行的業績電話會議內，公司指出失去大客的相關影響將延續至現財政年度結束，直至國際業務完全脫離阿里雲。大和在報告中亦有談及阿里雲，認為業務增長低於預期，認為未來幾季增長亦將漸漸溫和。

就如上文所述，市場人士對阿里季業績「不太收貨」。三間券商瑞信﹑摩根大通及麥格理皆下調阿里目標價。瑞信最新予阿里目標價為226元，更是三間大行中最低。

瑞信指出阿里季績符預期，又指出目前公司面臨的監管風險已相對降低，可是競爭加劇卻會帶來挑戰，新規限制毛利率，及行業增長放慢。同時將阿里在2022至2024財政年度盈利預測下調3至9%。惟該行預料阿里美股股價在190美元，前題是要待情況更明朗。

另一大行大和則指出，阿里首財季收入較預期低4%，又預期公司對新業務續進行投資，相信新業務對業績影響會持續至第二財季。惟該行指出，阿里現階段因監管帶來下行風險有限，現時估值吸引，重申其「買入」評級，目標價260元。

大和又指出，將阿里2023至24財年盈利預測下調9至10%。

葉尚志認為，阿里巴巴擴大回購規模亦難對股價帶來太大刺激作用。（資料圖片）

張智威﹕不明白為何定要揀阿里

阿里曾經是投資者寵兒，如今股價已回落相當幅度，是否值得再作部署？信誠證券聯席董事張智威指出，從阿里季績顯示公司已告別高增長時代，明言市場有多隻科技股，如騰訊（0700）﹑美團（3690）及小米（1810）可供選擇，為何仍要考慮阿里。若投資者非常鍾情阿里，可考慮在186元附近付入市，並以174.5元為止蝕位。

第一上海首席策略師葉尚志則指出，阿里季績並非太差，可是卻欠缺實質亮點，其中阿里雲業務增長動力偏弱已屬預期；投資新業務對未來業績表現，則需要再關注。

他明言就算公司擴大回購規模至150億美元，以目前公司市值逾4萬億元而言，比例有限，所以只可以讓股價穩定，卻無法成為上升動力。他預期未來阿里股價將會在175至210元之間橫行。