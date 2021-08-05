美股收市｜道指挫323點　Robinhood飆逾50%

美國人力資源服務機構ADP公布企業7月就業數據，結果遠遜市場預期，加上以及聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）預期2023年開始加息。美股周三早段下挫，道指一度跌325點，全日低見34,790點。惟科技股跌幅較小，納指表現靠穩。



【04:40】道瓊斯指數收市報34,792點，跌323點或0.92%；標準普爾500指數收市報4,402點，跌20點或0.46%；納斯達克指數收市報14,780點，升19點或0.13%。

網紅交易平台Robinhood（HOOD）一度急升觸發熔斷，盤中高見85美元，升幅達98.18%，收市仍漲50.4%。

Moderna升8.42%，蘋果跌0.28%，微軟跌0.21%，Tesla升0.17%，Facebook升2.19%，Netflix升1.28%。

【03:11】道瓊斯指數報34,827點，跌288點或0.82%；標準普爾500指數報4,407點，跌15點或0.35%；納斯達克指數報14,781點，升19點或0.13%。

【02:00】道瓊斯指數報34,859點，跌257點或0.73%；標準普爾500指數報4,411點，跌11點或0.27%；納斯達克指數報14,796點，升35點或0.24%。

【01:10】道瓊斯指數報34,846點，跌269點或0.77%；標準普爾500指數報4,411點，跌11點或0.27%；納斯達克指數報14,795點，升33點或0.23%。

【00:25】道瓊斯指數報34,812點，跌303點或0.86%；標準普爾500指數報4,405點，跌17點或0.39%；納斯達克指數報14,771點，升10點或0.07%。