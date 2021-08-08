中概股已被打殘？　趁聯儲加息來臨前　呢類股升浪或重拾｜鄭昆侖

毫無疑問，中國內地針對多個行業的監管因素（而且看似沒完沒了）正正是導致中港兩地投資開始喪失信心的主要原因之一。與今年2月至3月份當時人人對中概科技具有很大信心相比，今天的市場氣氛大概出現了180度大轉變。筆者身邊的炒股朋友、記者朋友大多數已對港股（尤是科網股）已經怕到不太想再去提及。這個亦是一個明顯的反向訊號。

低殘中概科技股 「其實沽都無謂」

7月初出現了滴滴（美：DIDI）事件，之後又出現民營教育企業遭整治。上週亦出現了疑似要整治騰訊（0700）以及其他手遊股份的政策。

可能事前大家都未曾聽過的官媒《經濟參考報》，在上週二（3日）發佈了一篇批判手遊行業文章。然而，文章的網絡版隨即被移除。在同一天的下午，文章內的批判性字眼（例如精神鴉片）已被消失。是次官媒事件應該令不少中港兩地投資者無所適從。

中國官媒經濟參考報刊出一篇指責電子遊戲為「精神鴉片」的文章，引發廣大爭議。（截圖自經濟參考報）

上週五（6日）又出現整治奶粉業的政策，原因是官方認為婦女應該要餵人奶。中國飛鶴（6186）股價當日隨即下跌，收市報14.06元，當日跌4.35%。只不過，股價的跌浪其實早在5月（當時仍是大約20.5港元至21.5港元左右）已開始了。大概今天大家才明白三孩政策未必受惠中國飛鶴的原因。

不管監管相關的消息是官方的真正意思、部份官媒旗下寫手的主觀意見、又或者僅是坊間的傳聞，相信市場對新中概股的看法偏向悲觀。其中，新東方（9901）以及快手（1024）等股份已從2月中的高位水平累跌70%至95%不等，亦已變成所謂的殘股。

以炒家的角度去看，今年3月份不少中概科技股已出現明顯的弱勢。若然當時不主動沽貨控制風險今天才主動沽貨（甚至是開始沽空），其實會否遲了一些。就正如黃子華曾經在電視劇中講過，「如果連財經佬都叫你沽貨的時候，其實沽都無謂（亦即為時已晚）」。

重燃加息預期 歐美銀行股升浪或重拾

話分兩頭，尤其是自從今年2月中起計美股明顯跑贏港股。那當然，真正的美股並不包括在美國上市的中概股。至少，道指成份股並沒有中概股。

市場普遍預期美國快將步入加息周期。（資料圖片）

儘管不少香港人一直認為加息是沒有可能，但是尤其是自從2020年11月起計歐美投資者一直在押注加息。美國國債債息已經自從2020年7月份見，最新的10年期國債息率為1.3厘左右。雖然債息水平低於今年3月的水平（1.7%左右），但仍明顯高於2020年8月份的水平（0.6%左右）。

相對而言，近兩三個月在英美兩地上市的銀行股大方向算是處於大漲小回格局。即使是回落，從高位計也大概是5%至10%不等。

為何會這樣呢？原因之一是當地投資者深信即使疫情再反彈歐美國家在防疫、治療病人、以至重啟經濟活動等方面已踏入新常態。另一個重要因素是G7成員國已就企業稅改方面達成了落實的共識。換句說話，依靠發債以及無限量QE的方向已結束了。對於環球銀行股而言，加息是利好淨息差的情況。

2021年8月6日，美股跑贏的板塊包括金融股。其中，如高盛（美: GS）以及大摩（美: MS）等投行股份甚至是接近歷史高位。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖（CFA）｜善恆證券策略師