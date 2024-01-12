捉緊「後疫情」商機　由賣口罩到涉足保健品　90後港人創自家品牌

在香港土生土長的90後何啟賢（Dennis），本身是經營的是體育用品及球衣公司，後來因為新冠疫情創立口罩品牌「acc+」，其後發展至各種護理、保健產品，近年更涉足養生產品，找來樊亦敏代言旗下新品牌「川御」的抗衰老產品NMN。



因緣際會開拓保健品市場

回想當時，賣保健產品只是因緣際會。新冠疫情初期，何啟賢知道一直有合作製造球衣的台灣廠商，可製作醫療級口罩的條件，眼見港人當時對口罩有好大的需求，決定開始製造醫療口罩。他笑言，當初只打算減低疫情對公司的影響，堅持數月後就可以，但最後卻持續三年多。

但他明白，雖然疫情比預期長，但始終有完結的一日，口罩生意終會回落，公司需要轉型，「都係健康方面，賣口罩嘅網站突然賣五金、凍肉等等，就好似有啲夾硬嚟，所以保健呢方面，好似幾適合就開始嘗試。」

嘗試過程非一帆風順，由於只是初步涉足這個市場，來貨規模較細令成本較高，「半賺半蝕，一盒賺十幾蚊，名義上係賺咗，但唔係好感受到個利潤，不過就見到有人留意。」他與團隊繼續研究，同時開始物色不同的工廠進行生產，期間發覺過去處理品罩的產品證書，及醫療儀器方面的經驗可應用於保健產品上。

另外，與他合作賣口罩的零售連鎖店，亦同樣認為口罩生意難以持續，亦正思考如何加入新的產品，得知他公司有意引入保健產品便大力支持，令他更有決心創立品牌。但如口罩一樣，關乎自己生命的產品，消費者會非常緊張，「好似口罩（規格），當時每一個市民分分鐘都已經係一個專家，所以我哋要比佢哋更加專家，更加認識產品。」

現時「川御」產品的專利配方來自西班牙、韓國及意大利等多個國家，何啟賢表示，團隊會仔細研究香港人的生活問題，將所搜羅的不同配方整合，針對港人市場再推出，「專利配方係一種好獨特嘅存在，但未必可以覆蓋到所有問題。舉例有一個專利成分係美白，但未必做到煥光效果，所以我哋要自己再去諗，有咩成分可以配合到兩件事。」

冀持續提升產品認受性

他坦言，香港保健品市場競爭好大，但隨著市民更注重健康，市場規模逐步擴大，「大家對健康嘅要求高咗好多，究竟我今次失眠係咩原因？開始會有一個歸根究底嘅精神。」他希望一粒好小的藥丸，可以幫到用家「穿越」，「就係穿越時間，可以令到你返老還童嘅感覺。」因此品牌名為「川御」，「御亦都有一個守護嘅意思，係想玩食字。」

「來自世界的祝福」則是公司口號，目前所投資的七位數已經回本，但他直言要持續發展，部分盈利亦會再投資到研發新產品等範疇，並將產品類別進一步擴展至男士保健及益生菌等，「我哋每一隻專利配方喺香港都有唔少人買，如果做到一個大家認受性嘅產品，我哋就創造咗一個藍海出嚟，嚟緊希望可以有更多嘅產品俾客人，等大家知道我哋個功效。」