麗新股權爭奪｜林建岳兩招解街貨不足　余卓兒斥資1200萬元應招

麗新發展（0488）主席林建岳，近年億京發展主席余卓兒經常就麗新系股權「拗手瓜」。余卓兒持續「掃貨」成為麗展第二大股東，更常常「買突」，令麗展不時出現「街貨」不足的情況，停牌風險上升。

麗展本月12日宣布配股引入「本地薑」基金公司Argyle Street Management﹙ASM﹚，同時大折讓「二供一」，連消帶打，既令公眾持股量回升至逾25%，若余卓兒要避免股權被攤薄，則須「抬錢」逾2.7億元供股。

面對麗展行動，余卓兒以行動回應，根據港交所披露，上周五（20日）余卓兒以每股平均價6.023元買入198.9萬股，斥資近1,200萬元掃貨，持股量由26.47%升至27.29%。計及月頭以每股平均價6.3944元買入290萬股，涉資1,856萬元，即單是8月已斥資3,056萬元掃貨。

事實上，單計配股的攤薄效應，余卓兒持股會由公告當日的26.47%跌至23.83%，假如余卓兒不參與供股，持股就會進一步縮至15.61%。假如要維持現時的持股比例，則額外要供2.77億元。

翻查資料，余卓兒自2009年開始掃入麗新糸，目前於系內終極控股公司麗新國際（0191）、麗國旗下麗新發展及麗豐控股（1125）分別持股29.41%、26.47%及9.99%，現時該批股份市值逾19億元。供股涉資的2.7億元，佔其持股市值約14.2%。《香港01》向億京查詢，余卓兒會否參與供股，億京回覆「沒有回應」。