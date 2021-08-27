聯通董事長王曉初退任　8月27日起生效　劉烈宏接任

中國聯通（0762）董事長王曉初退任，由劉烈宏接任。

聯通今日（27日）接獲最終母公司中國聯合網絡通信集團通知，劉烈宏出任中國聯合網絡通信集團董事長職務，王曉初不再擔任有關職務。

同時，王曉初由於年齡原因，已辭任聯通執行董事﹑董事長兼首席執行官及提名委員會委員職務，自今日起生效。王曉初已確認與董事會並無任何意見分歧，

而就其辭任一事，亦無任何其他事宜需提呈本公司股東注意。

聯通指出王曉初自2015年9月擔任本公司董事長以來，帶領公司堅定踐行新發展理念，堅決落實高質量發展要求，深化實施聚焦創新合作戰略，深入推進混合所有制改革和全面數字化轉型，深化拓展網絡共建共享，着力塑造高品質服務、高質量發展、高效能治理、高科技引擎、高活力運營的「五高」發展優勢，着力打造不一樣的聯通﹑更智慧的聯通﹑更卓越的聯通，公司混改效能持續釋放，發展質效不斷提升。

聯通指出王曉初任職期間，恪盡職守，勤勉盡責，開拓創新，銳意進取，為公司改革創新發展傾注了極大的精力和心血。董事會對王曉初為公司作出的卓越貢獻給予高度評價，並表示衷心感謝！