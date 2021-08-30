華爾街大好倉：標普500指數有望再漲7%　看好傳媒娛樂股

華爾街最大好倉之一、富國證券（Wells Fargo Securities）的股票策略主管克里斯·哈維（Chris Harvey）預計標普500指數有望再漲7%，但他警告稱，目前受追捧的部分板塊將不會隨大盤一起上漲。



《財聯》8月30日報道，哈維最近將軟件類股的評級從「中性」下調至「減持」，並指出這是一項擁擠的交易。此次評級調整是基於技術面、盈利基本面以及估值。

「從估值的角度來看，你為軟件市場支付了大約75%的溢價，這太貴了，」他表示。

過去五個月，道瓊斯美國軟件指數上漲了28%。哈維指出，軟件類股受益於居家辦公，短期內並沒有太多機會。

看好傳媒和娛樂類股

哈維認為，傳媒和娛樂類股的情況恰恰相反。「當我們下調軟件類股的評級時，我們上調了傳媒和娛樂類股的評級。如果我們看看傳媒和娛樂領域，你會看到更好的向上修正，更好的增長機會。但你只支付了15%的溢價」他表示。

哈維將傳媒和娛樂類股的評級從「中性」上調至「增持」。「有很多錢要消費。仍有很多被壓抑的需求。傳媒和娛樂領域提供了一個利用重新開放的更好的機會。」他稱。

標普500傳媒和娛樂指數過去一個月上漲了4%，今年迄今上漲了34%。

標普500指數有望再漲7%

上周二，哈維將標普500指數年終目標價從3850點上調至4825點（較當前價格高出約7%），創下華爾街高點。儘管他對今年最後四個月持樂觀態度，但他對2022年的前景卻不那麼樂觀，給出的目標價為4715點。哈維認為，美股在創紀錄的一年之後，一定會出現回調。

哈維表示，將在周期性交易上更加積極。「我們想要更多的周期性敞口，因為我們認為經濟將向前發展，」他表示。

上周五，標普500指數和以科技股為主的納斯達克指數均收於歷史高點，因美聯儲主席鮑威爾在傑克森霍爾會議上的講話安撫了對縮減購債計劃時間表的擔憂。標普500指數首次收於4500點以上。