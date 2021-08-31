Robinhood大跌近7%　SEC主席稱正討論禁止訂單流付款

美國網紅在線券商Robinhood股價周一（8月31日）大跌近7%，此前美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler表示，禁止有爭議的訂單流付款（Payment for Order Flow，PFOF）已經「擺在枱面上」。

《新浪財經》報道，Gensler對媒體表示，訂單流付款具有「固有的利益衝突」，但沒有說明SEC是否發現了利益衝突導致投資者蒙受損失的情況。Gensler稱，工作人員正在審查這種做法，並可能在未來幾個月內提出建議。

訂單流付款是Robinhood最大的收入來源之一，指的是該公司通過將用户的股票、期權和加密貨幣訂單發給高頻交易做市商來執行而獲得的回報或補償。雖然這種類型的付款非常小，但將大量訂單轉發給第三方進行處理可能會非常有利可圖。訂單流付款是一種有爭議的做法，已經引起了金融業監管局的關注。

Robinhood曾表示，如果PFOF模式發生變化，券商和行業將能夠適應。

Gensler發表上述評論之前，SEC上周五表示，該機構正加緊對在線券商交易軟件中的「遊戲化」和鼓勵交易的功能進行調查，這些功能被在線券商和投資顧問用來刺激散户交易更多股票和其他證券並承擔更多風險。

截至周一收盤，Robinhood股價大跌6.89%，報43.64美元。該股在8月份上漲了逾24%。