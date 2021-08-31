信和夥遠東機構收購新加坡物業　涉資合共60億元

信和置業（0083）夥拍同樣由黃廷方創辦的新加坡遠東機構，發展新加坡市建局項目。信和將佔該合資企業20%股權，餘下80%股權則由遠東機構持有。

信和指出新加坡市建局在周一（30日）授予合營企業收購物業標書，投標金額為10.28億新加坡元（約59.54億元）。公司指出為獲得標書，合營企業夥伴承諾按權益比例為合資企業提供資金，以支付收購物業投資金額。信和須承擔的投標金額及連同物業發展項目的估計成本為3.4億新加坡元（約19.69億元）。

公司指出有關物業位於新加坡Jalan Anak Bukit的99年租賃年期的商住用地，總佔地面積為3.19萬平方米，總建築面積為9.65萬平方米。建議發展項目包括住宅﹑服務式住宅﹑零售﹑餐飲場所及辦公室的多用途組合，亦包含託兒服務等各種社區用途。新的巴士中轉站及通往Beauty World地鐵站地下行人道，亦為發展項目一部份，為乘客提供便利。