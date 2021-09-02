恒大旗下恒大地產遭中誠信國際降評級至「AA」

面臨財務壓力的中國恒大（3333），旗下的恒大地產遭到內地信貸評級公司中誠信國際降低主體信用評級，由「AAA」降至「AA」。

同時將「15恒大03」﹑「19恒大01」﹑「19恒大02」﹑「20恒大01」﹑「20恒大02」﹑「20恒大03」﹑「20恒大04」﹑「20恒大05」及「21恒大01」債項目信用等級，由「AAA」降至「AA」，兼將主體及債項信用等級列入可能降級觀察名單。

中誠信國際指出，會持續關注並評估恒大地產及恒大集團融資環境變化﹑涉及訴訟及資產處置進展對其信用質量產生的影響。

中誠信國際指出，與供應商訴訟事項增加﹑部分項目停工，及擬出售資產等事項，表明恒大地產及恒大集團現金流緊張情況進一步加劇，且由於降價及銷售費用增長等因素導致其盈利大幅惡化，恒大地產及恒大集團接續及償還面臨不確定性明顯增加。若未來一定時期內資產﹑股權出售及借款續貸﹑展期等事項進展不及預期，恒大地產及恒大集團流動性壓力或將進一步加大。