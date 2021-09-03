港交所現上市熱潮：10天收到20家上市申請

香港交易所上市主管陳翊庭日前表示，在最近10天，港交所已收到20家公司的上市申請。



《中國證券報》9月3日報道，陳翊庭首次公開解答港交所的上市流程和近幾年的監管審核經驗時稱，現在上市申請非常多，人手快不夠用了。因為來上市的公司非常多元化，香港交易所上市科也需要更多科學背景的專業人士。

陳翊庭表示，上市改革後，目前香港市場的基因已徹底改變，從以前的傳統行業為主變為新經濟、生物科技行業為主，上市審核變得更專業，監管難度也更大。

新股市場蓬勃發展

「往年7月和8月新股發行的節奏一向沒有第一季度那麼快，因為很多基金經理在休假。但近期我們收到的上市申請數量非常多，最近10天差不多有20家，估計下半年新股市場會更加繁榮。」陳翊庭說。

2018年，香港交易所推出新上市制度，容許未能通過主板財務資格測試的生物科技公司上市，容許擁有不同投票權架構的公司上市，為尋求在香港上市的大中華及國際公司設立新的、便利的第二上市渠道。新上市制度使港股市場尤其是新股市場蓬勃發展，眾多網路企業以及眾多生物科技公司紛紛登陸港股。

陳翊庭表示，上市新制度吸引新經濟公司上市，徹底改變了香港資本市場生態結構。新經濟發行人在新股集資額前10大排名所佔比重持續提升，2020年前10大新股中有7席來自新經濟，2021年前7個月，新經濟公司集資金額佔比高達90%。

事實上，不僅是新經濟公司，香港交易所在生物科技公司方面的成績也毫不遜色。9月2日，香港交易所主席史美倫表示，香港已是全亞洲最大、全球第二大的生物科技集資中心。生物科技已成為香港增長最迅速的板塊之一，截至2021年8月，在香港交易所上市的市值超過10億美元的醫療健康公司已有近70家。

「香港交易所在醫療健康公司上市方面領先全球。自2018年上市新制度推出以來，不論是上市數目增幅、新股集資額，還是整個板塊的市值增幅，我們的增長率都領先全球其他交易所。」史美倫說。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇則提出了一個更為雄心勃勃的計劃：香港目前是全球第二大生物科技集資中心，希望將來能成為全球第一。香港交易所已建立相關框架、生態圈，以達到這個願景。

需要更多專業人才

隨着越來越多新生業態公司加入，這給曾經專注於傳統行業的香港交易所上市科帶來不小挑戰。

「我現在最大的挑戰就是要多招人。」陳翊庭表示，三年前上市科只有兩三個人懂生物科技行業，現在專門負責審批第十八A章（生物科技）公司的人員已增至14人。

陳翊庭介紹，目前香港交易所正積極招聘人才，同時也意識到這不是單純審核人員數目問題，而是現在審核項目非常多元化，需要配備更多專家和擁有科學背景的人去審核。

持續優化市場結構

在陳翊庭看來，目前香港股票市場的基因已發生徹底改變，從傳統行業為主變為新經濟、生物科技行業為主，香港交易所正在持續優化整體市場結構，促進創新改革，提高全球競爭力。

而在這一系列變革中，香港交易所的優勢也正在凸顯。陳翊庭以生物科技公司為例，香港地區目前是全球第二大生物科技集資中心，雖然發行人絕大多數都是內地企業，但這些公司的投資者則是非常國際化的。「對這些生物科技公司感興趣的，除了內地投資者和香港投資者外，我發現有一些以前從來不看港股的海外投資者，就是看好在香港上市的生物科技公司，才開始買香港股票。」

她認為，香港市場的聚集效應也會更加明顯。擬上市公司在選擇上市地點時，很多公司往往會看這個市場有沒有可比公司，因為有更多可比公司就意味着更多的分析員願意去多關注這些股票。「所以，一旦我們有一兩家同類公司上市以後，你會發現有更多類似公司會到香港上市。」

此外，歐冠昇表示：「我們希望繼續優化上市制度及程序，提高市場的多樣性、廣度和深度，以確保市場及行業可持續發展。例如，香港交易所即將推出FINI平台，這將縮短香港市場的新股結算周期。香港交易所希望將IPO結算流程簡化和數碼化，新股定價到開始交易的時間間隔從五天縮短至兩天。」